التكيف مع التغيير: عصر جديد في تقنيات إدارة الهوية والتتبع

وتركز "اتش آي دي" على توفير حلول شاملة لإدارة الوصول إلى الهوية، وخاصة للشركات ذات البصمات العالمية الكبيرة والتي لها احتياجات معقدة لإدارة الهوية. سواء كان الأمر للموظفين أو المقاولين أو مقدمي خدمات الصيانة، فإن الهدف هو إدارة هذه المجموعات المتنوعة بكفاءة وأمان. يوضح "كريستوفر": "يساعد حلنا الشركات على إدارة الهويات، سواء من خلال البطاقات المحسوسة أو تطبيق "محفظة ابل" أو التقنيات البيومترية. نقوم بمزامنة هذه الهويات لضمان وصول الأفراد إلى المناطق المصرح بها فقط، ولدينا أنظمة جاهزة لتعطيل أو إصلاح بيانات الاعتماد بسرعة عند الحاجة". "نحن نقدم منصة مترابطة لتبسيط المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة الأنظمة المتعددة للتحكم في الوصول".