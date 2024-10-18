التكيف مع التغيير: عصر جديد في تقنيات إدارة الهوية والتتبع
مع استمرار العالم في تبني تقنيات أحدث وأكثر كفاءة لإدارة الهوية، أصبحت منطقة الشرق الأوسط بمثابة مركز للابتكار في مجال هذه الحلول. تظل البطاقات عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك فإن التأثير المتزايد للأنظمة الإلكترونية و أنظمة التحقق البيومترية يحتل الصدارة.
في العصر الرقمي، يتطور سوق البطاقات مع ظهور المحافظ الإلكترونية والتقنيات البيومترية. يرى قسم القوى العاملة في هذه الشركة مجالاً متاحاً للطرق التقليدية والرقمية.
قال "كريستوفر سميث"، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في "حلول إدارة الهوية والوصول، في اتش آي دي" (IAMS، HID): "بينما لا نزال نرى البطاقات المادية تحتل مكانة مهمة في العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، أصبحت الحلول مثل المحافظ الرقمية والتقنيات البيومترية شائعة بشكل متزايد".
وباستخدام تشبيه، يوضح "كريستوفر" أن التقنيات مثل أقراص الفيديو الرقمية كانت مهيمنة ذات يوم، ولكن مع ظهور تقنيات أحدث، أصبحت هذه التقنيات بالية بالتدريج. وعلى نحو مماثل، في حين قد تصبح الحلول الإلكترونية المحمولة والبيومترية مهيمنة أكثر في المستقبل، فإن البطاقات ستستمر في تلبية احتياجات محددة.
وتركز "اتش آي دي" على توفير حلول شاملة لإدارة الوصول إلى الهوية، وخاصة للشركات ذات البصمات العالمية الكبيرة والتي لها احتياجات معقدة لإدارة الهوية. سواء كان الأمر للموظفين أو المقاولين أو مقدمي خدمات الصيانة، فإن الهدف هو إدارة هذه المجموعات المتنوعة بكفاءة وأمان. يوضح "كريستوفر": "يساعد حلنا الشركات على إدارة الهويات، سواء من خلال البطاقات المحسوسة أو تطبيق "محفظة ابل" أو التقنيات البيومترية. نقوم بمزامنة هذه الهويات لضمان وصول الأفراد إلى المناطق المصرح بها فقط، ولدينا أنظمة جاهزة لتعطيل أو إصلاح بيانات الاعتماد بسرعة عند الحاجة". "نحن نقدم منصة مترابطة لتبسيط المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة الأنظمة المتعددة للتحكم في الوصول".
في منطقة مثل الشرق الأوسط، تعد الأمان والخصوصية من أهم المخاوف بالنسبة للشركات والجهات الحكومية. ومع تزايد عدد هويات الموظفين والعاملين التي تتم إدارتها من خلال أنظمة مختلفة، فإن تأمين هذه البيانات أمر بالغ الأهمية، ويشمل نهج الشركة في مجال أمان البيانات حلولاً سحابية وعلى أرض الواقع.
قال "كريستوفر": "نحن نقدم حلولاً تعتمد على السحابة على مستوى العالم، ولكننا نقدم أيضاً حلولاً محلية على أرض الواقع للعملاء الذين يفضلون إدارة بيئات السحابة الخاصة بهم. قبل عقد من الزمان، كانت الشركات تتردد في تخزين البيانات الحساسة في مراكز بيانات خارجية. واليوم، تتبنى المزيد من المؤسسات خدمات السحابة، ونعتقد أن المناطق التي لا زالت مترددة وحذرة ستتبنى هذه الحلول في النهاية"،
وعند سؤاله عن تطوير الأعمال في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أشار إلى الإمكانات الهائلة في الشرق الأوسط. فمن الدوائر الحكومية إلى الشركات الكبرى، هناك حاجة متزايدة إلى حلول مبسطة لإدارة الهوية.
ورغم أن نمو المبيعات كان ثابتاً، فإن الشركة تعزو قدراً كبيراً من نجاحها إلى شبكة شركائها القوية في المنطقة. وأضاف "كريستوفر": "الأمر يتعلق بالشراكات والعلاقات هنا. شركاؤنا يعملون على تثقيف السوق، وتقديم الدعم، وضمان تلبية حلولنا لاحتياجات الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
بالإضافة إلى إدارة الهوية، تحقق الشركة تقدماً كبيراً في تقنيات التتبع والتعقب. وهي تركز على الترميز الشريطي، وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو، وأنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي، والتي تسمح للشركات برقمنة المعلومات، وتعزيز الرؤية، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.
وقال "انكاج تشودري"، رئيس المبيعات في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في قسم تقنيات التعريف في إتش آي دي: "إن خطنا المتنوع والمرن - من الرقاقات الخاملة لتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو وأجهزة الإرشاد والبوابات وأجهزة القراءة - يمكّن المؤسسات في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والخدمات اللوجستية من دمج قدرات التتبع والمراقبة بسلاسة في منتجاتها".
وتسعى الشركة أيضاً إلى الاستحواذ على شركات جديدة، وخاصة في مجال إنترنت الأشياء، لتعزيز محفظتها في حلول التتبع في الوقت الفعلي. وأضاف: "الابتكار المستمر هو قوتنا الرئيسية، ونحن ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات في المنطقة. وسيعود هذا بالنفع على السوق على المدى الطويل، حيث ستتمكن الشركات من الوصول إلى الأدوات التي تساعدها على النمو والبقاء قادرة على المنافسة".
في حين يتغير مشهد إدارة الهوية وتقنيات التتبع، تتكيف الشركات في الشرق الأوسط من خلال تبني الحلول التقليدية والرقمية. وبفضل التزامها الراسخ بالابتكار والأمان، تستعد الشركة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع السوق المتطورة والاستفادة من الفرص المستقبلية.