التجارب الرقمية: مفتاح النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم هو إدارة تجارب المستخدم عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. لقد حفز الوباء التحول إلى العمل عن بُعد، والآن يتعين على الشركات أن تتعامل مع حقيقة مفادها أن موظفيها وعملائها يمكنهم الوصول إلى الخدمات من أي مكان - المنزل أو المقهى أو حتى عبر العالم. ونتيجة لذلك، تتمتع المؤسسات بقدر أقل من التحكم في العوامل الحاسمة مثل الاتصال بالإنترنت، والتي تؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم. وهنا تهدف Riverbed إلى إحداث فرق، ومساعدة الشركات على تحسين الأداء والإنتاجية، بغض النظر عن الموقع.