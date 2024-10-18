التجارب الرقمية: مفتاح النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
في المشهد الرقمي التنافسي في الشرق الأوسط، لم يعد تقديم تجارب استثنائية يقتصر على إرضاء العملاء فحسب، بل أصبح عاملاً أساسياً في الإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز في معرض جيتكس 2024، أوضح شربل خنيصر، نائب الرئيس لهندسة الحلول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ريفربد، التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات في توفير تجارب رقمية قوية، سواء للعملاء أو الموظفين، كما أوضح أيضًا كيف تساعد الشركة الحكومات والشركات الإقليمية في التغلب على هذه العقبات من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبحسب شركة ريفربد، فإن مفهوم التجربة يمتد الآن إلى ما هو أبعد من مجرد تفاعلات العملاء. فهو يشمل مشاركة الموظفين أيضًا، مما يجعله جانبًا أساسيًا من الإنتاجية التنظيمية الشاملة. وأشار خنيصر إلى أن "الدراسات التي أجرتها شركة ريفربد تظهر باستمرار أن العملاء والموظفين سيختارون الآن شركة تعتمد على التجارب الرقمية التي تقدمها". وهذا التحول يجبر الشركات على إعادة النظر في استراتيجياتها، حيث يعتمد الموظفون بشكل متزايد على جودة أدواتهم الرقمية في اتخاذ قراراتهم الوظيفية.
إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم هو إدارة تجارب المستخدم عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. لقد حفز الوباء التحول إلى العمل عن بُعد، والآن يتعين على الشركات أن تتعامل مع حقيقة مفادها أن موظفيها وعملائها يمكنهم الوصول إلى الخدمات من أي مكان - المنزل أو المقهى أو حتى عبر العالم. ونتيجة لذلك، تتمتع المؤسسات بقدر أقل من التحكم في العوامل الحاسمة مثل الاتصال بالإنترنت، والتي تؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم. وهنا تهدف Riverbed إلى إحداث فرق، ومساعدة الشركات على تحسين الأداء والإنتاجية، بغض النظر عن الموقع.
القطاعات التي تقود الاقتصاد الرقمي
وأكد خنيصر على أهمية توفير تجارب رقمية استثنائية لجميع المستخدمين - سواء كانوا عملاء أو مواطنين أو موظفين - في تعزيز الاقتصاد الرقمي للدولة. وقال: "تستثمر الحكومات الآن في تجارب المواطنين لأنها ضرورية لنجاح اقتصاداتها الرقمية"، مسلطًا الضوء على كيفية دفع الرقمنة في القطاع العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تستثمر المؤسسات المالية أيضًا بكثافة في الخدمات المصرفية الرقمية للحفاظ على قدرتها التنافسية. وقال خنيصر: "يتم استبدال الفرع المادي بتطبيق رقمي قوي يمكن الوصول إليه دائمًا، والذي أصبح بشكل متزايد نقطة الاتصال الأساسية للعملاء". ويمتد هذا التركيز على التحول الرقمي أيضًا إلى صناعات مثل النقل والتصنيع، وإن كان مع التركيز بشكل مختلف على تجارب الموظفين وسلسلة التوريد.
الذكاء الاصطناعي والقدرة على الملاحظة كعوامل تغيير
وبحسب شركة ريفربد، فإن مفتاح إطلاق العنان لتجارب رقمية استثنائية يكمن في القدرة على المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ــ وهو نموذج يسعى إلى فهم سلوك وصحة وأداء البنية الأساسية والشبكات والتطبيقات في المؤسسة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصاتها، تمكن الشركة العملاء من تحليل البيانات المعقدة عبر التطبيقات والشبكات والبنية الأساسية. وهذا لا يسمح للشركات بالاستجابة للمشاكل بشكل أسرع فحسب، بل يحركها أيضاً نحو نموذج تنبؤي حيث يمكن معالجة المشكلات قبل تفاقمها.
وقال خنيصر: "تساعد الذكاء الاصطناعي عملاءنا على فهم أسباب المشاكل وحتى التنبؤ بالقضايا قبل حدوثها"، مضيفًا أن هذا التحول من حل المشكلات التفاعلي إلى حل المشكلات التنبؤي يعمل على تغيير طريقة عمل الشركات.
النمو عبر الخليج
وبما أن الذكاء الاصطناعي والقدرة على المراقبة يشكلان الأساس للنجاح الرقمي، فإن شركة Riverbed متفائلة بشأن مستقبلها في الخليج، حيث شهدت نموًا مزدوجًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة متفائلة بشأن استمرار النمو في المنطقة، مدفوعًا بجهود التحول الرقمي المستمرة. وقال خنيصر: "نحن ملتزمون بضمان تبني عملائنا لأدواتنا والاستفادة منها بشكل كامل. إنه وضع مربح للجانبين".
ومع استمرار التحول الرقمي في إعادة تشكيل الصناعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، فإن شركات مثل Riverbed ستلعب دوراً حاسماً في تمكين القطاعين العام والخاص من تقديم تجارب استثنائية تعزز النجاح على المدى الطويل.