"البيجر" في 2024: أداة قديمة بفوائد حديثة

وتابع "باكارا" قائلاً: "وبالمقارنة، فإن أجهزة النداء تُعتبر أكثر أماناً من الهواتف المحمولة. ومع ذلك، فإن الرسائل المرسلة عبرها ليست مشفرة، على عكس الهواتف الرقمية، مما يجعلها عرضة للاعتراض بسهولة. لكن بصفة عامة، كل هذه الأجهزة، سواء كانت أجهزة نداء أو هواتف محمولة، تُعد آمنة نسبياً. لنكن واقعيين، فقد سلطت حوادث مثل انفجار بطاريات سامسونج الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم أيون، إذ يمكن أن تؤدي مشكلات مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو عيوب التصنيع، أو الشواحن غير المتوافقة إلى مواقف خطيرة".