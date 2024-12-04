الإمارات: 71% من القيادات العليا تستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال

وبالإضافة إلى الكشف عن مدى المشاركة في استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر النتائج أيضاً كيف تفكر المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نجاح الذكاء الاصطناعي. حيث ذكر ما يقرب من واحد من كل أربعة مشاركين (23 في المائة) في جميع أنحاء البلاد أن زيادة الإنتاجية هي المقياس المفضل لديهم للتحقق من عائد الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي. وتنعكس هذه الرؤية في الخيارات التي اتخذتها المؤسسات حول المكان الذي تركز فيه جهود التحول الخاصة بها. وأكثر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي شيوعاً هي في المجالات المتعلقة بالبيانات. ويقول أكثر من نصف المشاركين (53 في المائة) إن مؤسستهم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيف البيانات وإدارتها وإدخالها وتصورها أو تحويلها. ويستخدم حوالي 44 في المائة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأداء، ويركز 43 في المائة على استخدام الموارد مثل العمالة وقدرة تكنولوجيا المعلومات. ويستخدم 43 في المائة آخرون الذكاء الاصطناعي للمهام التي تركز على المبيعات مثل جذب العملاء والتسويق.