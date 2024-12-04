الإمارات: 71% من القيادات العليا تستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال
تشير دراسة حديثة إلى أن 71% من الشركات في الإمارات تؤكد أن القيادات العليا لديها ملتزمة بشكل كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التطويرية.
وأصدرت "سيرفس ناو" (ServiceNow)، منصة الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال، بالتعاون مع "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، تقرير مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي والذي يكشف أن معظم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بشكل جاد بتطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، مع دعم كامل من الإدارة العليا ورؤية واضحة لتحقيق التحول في إدارة الأعمال.
وأفاد 81 في المائة من المشاركين أن مؤسساتهم تطبق رؤية واضحة ومشتركة لدور الذكاء الاصطناعي في المؤسسة ككل. ويقول 60 في المائة أنه تم تعيين مسؤول للذكاء الاصطناعي بلقب رسمي مثل "رئيس قسم الذكاء الاصطناعي" للإشراف على استراتيجية التحول لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وليس من المستغرب أن يجد الباحثون أن 77% من المؤسسات التي شملتها الدراسة قامت بزيادة ميزانيات الذكاء الاصطناعي على أساس سنوي، وفقاً لهذه الاستثمارات.
وبالإضافة إلى الكشف عن مدى المشاركة في استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر النتائج أيضاً كيف تفكر المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نجاح الذكاء الاصطناعي. حيث ذكر ما يقرب من واحد من كل أربعة مشاركين (23 في المائة) في جميع أنحاء البلاد أن زيادة الإنتاجية هي المقياس المفضل لديهم للتحقق من عائد الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي. وتنعكس هذه الرؤية في الخيارات التي اتخذتها المؤسسات حول المكان الذي تركز فيه جهود التحول الخاصة بها. وأكثر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي شيوعاً هي في المجالات المتعلقة بالبيانات. ويقول أكثر من نصف المشاركين (53 في المائة) إن مؤسستهم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيف البيانات وإدارتها وإدخالها وتصورها أو تحويلها. ويستخدم حوالي 44 في المائة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأداء، ويركز 43 في المائة على استخدام الموارد مثل العمالة وقدرة تكنولوجيا المعلومات. ويستخدم 43 في المائة آخرون الذكاء الاصطناعي للمهام التي تركز على المبيعات مثل جذب العملاء والتسويق.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الشركات في الإمارات العربية المتحدة تشهد بالفعل عوائد ملموسة على استثمارات الذكاء الاصطناعي. حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الشركات (65%) بتحقيق بعض العائد على الاستثمار من حيث زيادة الكفاءة أو الإنتاجية، وذكر 24% أن عائد الاستثمار كان أكبر من 15%.
وقال "ويليام أونيل"، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "سيرفس ناو" في الإمارات العربية المتحدة: "لقد حقق الذكاء الاصطناعي نجاحاً كبيراً منذ ظهور "الذكاء الاصطناعى التوليدي" (GenAI). ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي، والتي تتجلى في نتائجنا في الإمارات العربية المتحدة، تكمن في الاختيار الدقيق لحالات الاستخدام. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي متقدماً الآن بما يكفي لإعادة صياغة أسلوب العمل في جميع أنحاء المؤسسة، من الرواتب والمشتريات إلى طلبات الموظفين واستفسارات العملاء وحتى إنشاء المحتوى. ولكن يمكن للمؤسسات أن تذهب إلى أبعد من ذلك. ومن خلال تبني نهج منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسي، يمكن لفرق الشبكات العمل معاً لتوسيع نطاقها بكفاءة، وربط مجالات العمل مثل خدمة العملاء والدعم الفني بطرق تمكن الموظفين وترضي العملاء".
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة تشهد عائداً ملموساً على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا العائد يتحقق دون أن تمتلك المؤسسات قدرات ناضجة إلى حد كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي حين أفادت جميع المؤسسات التي شملها الاستطلاع بوجود بعض قدرات الذكاء الاصطناعي على الأقل، فإن 15% فقط منها وصلت إلى المرحلة التي تتحول فيها أو تبتكر باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما البقية فهي في مرحلة التقييم (12%) أو التجريب (44%) أو التشغيل (31%).
وبالنظر إلى الاتجاهات العامة التي وجدت في نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بالتزام كبار المسؤولين التنفيذيين (71 في المائة)، وزيادات الميزانية (77 في المائة)، ووجود رؤية واضحة ومشتركة (81 في المائة)، والتعيين الرسمي لقائد الذكاء الاصطناعي (60 في المائة)، فمن المتوقع أن تتقدم العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة على طول منحنى نضج الذكاء الاصطناعي. كما توجد مؤشرات أخرى للنضج المتسارع في المستقبل في النتائج. ويقول أكثر من ثلاثة أرباع (76 في المائة) المستجيبين أن لديهم المزيج المناسب من المهارات بين الموظفين الحاليين لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. كما قام أقل من ثلثي المشاركين بقليل (65 في المائة) ببناء بيئة حيث يمكن للفرق العمل بشكل مستقل لتحديد المشكلات والتوصية بحلول الذكاء الاصطناعي. ويستضيف أكثر من نصفهم (55 في المائة) فعاليات تعليمية للذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وقام 45 في المائة بتطوير برامج تدريبية لرفع مهارات الموظفين وإعادة تأهيلهم.
وأضاف أونيل: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الابتكار وتبني التكنولوجيا، ونحن نرى ذلك مرة أخرى، هذه المرة مع الذكاء الاصطناعي. وأود أن أشجع قادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد على الاستمرار في الانخراط في هذا المجال. وأود أن أشجعهم على وضع هذه الاستراتيجيات الواضحة والمشتركة في الاعتبار والقيادة برؤية واضحة لأن هذه العوامل، كما تشير لنا الخبرة، هي ما تتنبأ بنضج الذكاء الاصطناعي العالي أكثر من أي عوامل أخرى".