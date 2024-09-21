الإمارات وجهة رئيسية للموزعين الدوليين ل"آيفون16"
شهد إطلاق هاتف آيفون 16 برو ماكس زيادة كبيرة في أعداد المشترين الدوليين الذين يتدفقون إلى الإمارات العربية المتحدة. وكان هؤلاء المسافرون المتحمسون من مختلف أنحاء العالم على استعداد لدفع مبلغ إضافي يتراوح بين 1500 إلى 2500 درهم إماراتي فوق سعر التجزئة للحصول على الجهاز قبل أن يصبح متاحاً على نطاق واسع في بلدانهم الأصلية. ومع المخزون المحدود والطلب المرتفع، أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية للموزعين، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرصة بيع الأجهزة بتكلفة أعلى في بلدانهم الأصلية.
وكان من بين الحشود التي اصطفت خارج متجر آبل في اليوم الأول من طرح الهاتف في ياس مول في أبوظبي "أحمد ك"، الذي سافر من أوزبكستان لتأمين هواتف آيفون الخاصة به. وقال أحمد: "في طشقند، لا يمكننا شراء طرازات آيفون 16 برو الجديدة في الوقت الحالي. وحتى عندما يكون الهاتف متاحاً في السوق المحلية في وطننا، يمكن أن تتراوح الأسعار من 7500 درهم إلى 9500 درهم، وهو ما يزيد بنحو 30 إلى 40 في المائة".
بالنسبة لأحمد، تمثل هذه الفترة فرصة مربحة. "بالنسبة لنا، هذا الوقت من العام هو لكسب المال من بيع هواتف آيفون بأسعار أعلى. لقد دفعت 2000 درهم إضافية مقابل هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت. لدي حوالي 16 هاتفًا الآن، وسأعود إلى طشقند قبل أن ينخفض الطلب".
وقالت "ديلنوز يو"، وهي مسافرة أوزبكية أخرى، إنها سافرت إلى دبي لأخذ هواتف آيفون إلى وطنها. وأضافت: "السعر مرتفع للغاية في اليوم الأول. والأشخاص الذين تمكنوا من حجز الهاتف يبيعونه بأسعار مرتفعة تبدأ من 2000 درهم وما فوق". وعلى الرغم من التكلفة الإضافية، لم تتراجع ديلنوز. وقالت: "ارتفاع الأسعار ليس مصدر قلق عندما يضمن عوائد جيدة في الوطن. المشكلة الوحيدة هي التوافر"، مضيفة أنها دفعت 1500 درهم قسطًا مقابل آيفون 16 برو سعة 512 جيجابايت. وأضافت: "سأتمكن من تحقيق ربح حوالي 1000 درهم في جهاز واحد".
ويسلط هؤلاء المشترون الدوليون الضوء على اتجاه متزايد، حيث يستغل الأشخاص من البلدان ذات الإمدادات المحدودة من هواتف آيفون إمكانية الوصول السريع إلى أحدث الأدوات في دبي.
وصل "كومار"، وهو مشترٍ من مومباي بالهند، إلى دبي في العاشر من سبتمبر وحجز بنجاح هاتفي آيفون في يوم الإطلاق. وقال كومار: "أريد أن أستعيد أكبر عدد ممكن من الأجهزة. يكاد يكون من المستحيل الحصول على آيفون 16 برو ماكس في الهند الآن بسبب الطلب الهائل".
وأضاف كومار: "لدي في المجمل نحو خمسة طرز من آيفون 16 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت، دفعت قسطًا إضافيًا قدره 2000 درهم لكل قطعة منها. الطلب مرتفع للغاية في بلدي لدرجة أنني أستطيع بيعها بسهولة، وتحقيق ربح لا يقل عن 1000 درهم لكل جهاز".
وفي الوقت نفسه، تشهد متاجر الهواتف المحمولة المحلية أيضاً ارتفاعاً في الطلب بشكل مباشر. وأشارت شيرز، وهي مهاجرة باكستانية تمتلك متجرًا للهواتف المحمولة في ديرة، إلى الارتفاع في الطلب وكيف تحاول تلبية هذا الطلب. وقالت شيرز: "في الأسبوع الماضي وحده، تلقينا ما يقرب من 60 حجزًا مسبقًا من عملائنا المخلصين".
وقال شاريز "عملاؤنا على استعداد لدفع علاوة تتراوح بين 2000 إلى 2500 درهم إضافية فقط لضمان عدم تفويت مخزون اليوم الأول". بالنسبة للشركات المحلية، أصبح تأمين أكبر عدد ممكن من الوحدات في يوم الإطلاق أمرًا ضروريًا لمواكبة الطلب من العملاء المحليين والدوليين".