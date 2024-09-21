الإمارات وجهة رئيسية للموزعين الدوليين ل"آيفون16"

وكان من بين الحشود التي اصطفت خارج متجر آبل في اليوم الأول من طرح الهاتف في ياس مول في أبوظبي "أحمد ك"، الذي سافر من أوزبكستان لتأمين هواتف آيفون الخاصة به. وقال أحمد: "في طشقند، لا يمكننا شراء طرازات آيفون 16 برو الجديدة في الوقت الحالي. وحتى عندما يكون الهاتف متاحاً في السوق المحلية في وطننا، يمكن أن تتراوح الأسعار من 7500 درهم إلى 9500 درهم، وهو ما يزيد بنحو 30 إلى 40 في المائة".