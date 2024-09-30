الإمارات والسعودية تعززان موقعهما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة

وبحسب تقرير "ستاندرد آند بورز" إن الوصول إلى آلات التصنيع يشكل تحدياً أيضاً، تمثل الصين 47% من أصل الواردات العالمية حيث تبني شركات الرقائق الخاصة بها تقنيات متطورة، على الرغم من أن التأخير في المشاريع الجديدة في أوروبا قد يوفر مصدراً للإمدادات. وقال التقرير: "وفي الوقت نفسه، يتعين على الصناديق المملوكة للدولة أن تعمل مع منتجي الرقائق في القطاع الخاص الذين يمرون بفترة انتعاش دوري طال انتظاره، ولكن ربما يكون قصير الأجل، في الطلب على الأنظمة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي."