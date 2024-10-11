الإمارات: "كور 42" تعزز الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي

إن القيود المفروضة على سلاسل التوريد العالمية، والتكاليف المرتفعة للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وقيود الرقابة على الصادرات قد قللت من إمكانية الوصول إلى قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي في المنطقة. ومع ذلك، فإن إطار العمل في بيئة التكنولوجيا المنظمة من "كور 42" يضمن الامتثال للوائح الرقابة على الصادرات ويقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به أو تحويل التكنولوجيا. هذا النموذج المبتكر يقدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة، مع تمكين الشركات والمؤسسات من توسيع نطاق الاستفادة من الحوسبة المتسارعة في مجالات مثل الاستدلال، التعلم الآلي ومعالجة الصور ثلاثية الأبعاد وتسريع التطبيقات.