الإمارات: حماية أجهزة مراقبة الأطفال من الهجمات السيبرانية

وفي حين تساعد هذه الأجهزة الآباء المشغولين في مراقبة أطفالهم الصغار من بعيد، فإنها قد تعرض الأسر أيضاً للمخاطر إذا لم يتم تأمينها بشكل كافٍ. وينبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة السكان إلى أن كلمات المرور الضعيفة والبرامج القديمة والاتصالات غير المشفرة قد تخلق نقاط ضعف يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها.