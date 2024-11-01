الإمارات: حماية أجهزة مراقبة الأطفال من الهجمات السيبرانية
في عالمنا دائم الاتصال اليوم، حيث تعتمد حياتنا بشكل كبير على التكنولوجيا، فإن التسهيلات التي توفرها أجهزة مراقبة الأطفال توفر راحة البال ولكنها تأتي بمخاطر إلكترونية محتملة.
وفي حين تساعد هذه الأجهزة الآباء المشغولين في مراقبة أطفالهم الصغار من بعيد، فإنها قد تعرض الأسر أيضاً للمخاطر إذا لم يتم تأمينها بشكل كافٍ. وينبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة السكان إلى أن كلمات المرور الضعيفة والبرامج القديمة والاتصالات غير المشفرة قد تخلق نقاط ضعف يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها.
في عام 2024، أفادت شركة "كاسبرسكي" بزيادة كبيرة في عمليات اختراق أجهزة مراقبة الأطفال. يمكن لمجرمي الإنترنت الوصول إلى أجهزة مراقبة الأطفال عن بُعد والتحدث مباشرة إلى الأطفال. يمكنهم أيضاً التجسس على طفلك من خلال جهاز المراقبة، وربما تسجيل لقطات أو حتى التلاعب بما تراه.
ولكن كيف يتمكنون من فعل ذلك؟ إن إجراءات الأمان الضعيفة تعرض جهاز مراقبة طفلك للخطر، من خلال:
كلمات المرور الضعيفة، حيث يسهل على مجرمي الإنترنت اختراقها
الاتصالات غير المشفرة تجعل من السهل اعتراض الموجز الخاص بك
البرامج القديمة تجعل شاشتك عرضة للخطر
مع تزايد التقارير عن مثل هذه الحوادث، فإن اتخاذ تدابير استباقية لحماية خصوصية عائلتك أمر بالغ الأهمية. يمكنك حماية منزلك والحفاظ على الأمان الذي تستحقه من خلال تطبيق كلمات مرور قوية، وتأمين تشفير شبكة الواي فاي، وتحديث أجهزة المراقبة بانتظام.
تغيير كلمات المرور الافتراضية: قم دائماً بتغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين اللذين يأتيان مع الجهاز. قم بإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها تجمع بين الأحرف والأرقام والرموز الخاصة.
تفعيل المصادقة الثنائية: إذا كان جهاز مراقبة طفلك يدعم هذه الخاصية، قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) للحصول على حماية إضافية. يتطلب ذلك نوعاً إضافياً من أنواع التحقق من الهوية بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك.
تحديث البرامج بانتظام: قم بتحديث البرامج الثابتة لجهازك بانتظام. غالباً ما تصدر الشركات المصنعة تحديثات لإصلاح الثغرات الأمنية، لذا تحقق من التحديثات بانتظام.
قم بتأمين شبكة الواي فاي: تأكد من أن شبكة الواي فاي المنزلية لديك آمنة باستخدام تشفير WPA3 (أو WPA2 إذا لم يكن WPA3 متاحاً). استخدم كلمة مرور قوية وفريدة لشبكة الواي فاي الخاصة بك.
تعطيل الميزات غير الضرورية: قم بإيقاف تشغيل أي ميزات لا تستخدمها، مثل خيارات الوصول عن بعد أو التخزين السحابي، لتقليل نقاط الضعف المحتملة.
تأمين الشبكة: فكر في إنشاء شبكة منفصلة لأجهزتك الذكية. فإن ذلك يعزلها عن أجهزتك الرئيسية، ويضيف طبقة إضافية من الحماية.
مراقبة وصول الأجهزة: تحقق بانتظام من قائمة الأجهزة المتصلة بشبكتك. إذا رأيت أي أجهزة غير مألوفة، فقم بالتحقق منها على الفور.
الحد من الظهور العام: تجنب مشاركة المعلومات حول جهاز مراقبة طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات عبر الإنترنت. فكلما قلت المعلومات المتاحة، زادت صعوبة استغلالها من قبل المتسللين.
مراجعة إعدادات الخصوصية: تعرف على إعدادات الخصوصية لجهاز مراقبة طفلك وقم بتعديلها لتعزيز الأمان.
قم بإيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدامها.