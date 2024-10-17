الإمارات: جمع 50 ألف جهاز لدعم الطلاب المحتاجين عالمياً

ويأتي القرار بعد النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة، حيث تم جمع أكثر من 50 ألف جهاز إلكتروني منذ إطلاقها في عام 2023، متجاوزة هدفها الأولي بنسبة 400 في المائة.