الإمارات: جمع 50 ألف جهاز لدعم الطلاب المحتاجين عالمياً
ما بدأ كحملة تبرع لجمع 10 آلاف جهاز مستعمل تحول إلى حركة كبيرة شجعت الآلاف من السكان على إعطاء حياة جديدة لأدواتهم القديمة ومساعدة الطلاب المحرومين في جميع أنحاء العالم.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن حملة "تبرع بجهازك الخاص" ستصبح مبادرة سنوية دائمة.
ويأتي القرار بعد النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة، حيث تم جمع أكثر من 50 ألف جهاز إلكتروني منذ إطلاقها في عام 2023، متجاوزة هدفها الأولي بنسبة 400 في المائة.
وأعلن عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن الموافقة على حملة التبرع بالأجهزة السنوية، في منشور على موقع X.
وأضاف العلماء أن الأجهزة التي تم جمعها تعادل 120 طناً من النفايات الإلكترونية، ولكن بفضل هذه الحملة فإن هذه الكومة الضخمة من الأدوات سوف تتحول "إلى فرص تعليمية (للطلاب) في جميع أنحاء العالم".
وتم إعادة تدوير الأدوات وتجديدها حتى يتمكن الطلاب المحتاجون من استخدامها في دراستهم.
وقال إن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتوفير أدوات تعليمية مبتكرة".
"ونتوجه بالشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في إحداث تأثير كبير في قطاعي التعليم والبيئة على مستوى العالم وتعزيز مستقبل رائد مبني على أسس متينة من التعليم والمعرفة".
يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التبرع بأجهزتهم كأفراد أو كجزء من إحدى المنظمات. ويمكن تسليم الأجهزة في مراكز التجميع، ولكن يتوفر أيضًا خيار الاستلام من المنزل.