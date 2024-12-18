الإمارات: تعزيز الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم قادة الأعمال بتنفيذ الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتخطط الغالبية العظمى (96%) لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لتقرير.
ويُظهر أحدث تقرير لشركة كي بي إم جي KPMG بعنوان "تقرير التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة 2024: الذكاء الاصطناعي والبيانات والاستدامة في التركيز" أن استراتيجية التحول الرقمي القوية في الدولة وتبني التكنولوجيا تمهد الطريق لاقتصاد رقمي مرن. ويتوقع ما يقرب من نصف (41 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ويعتقد 27 في المائة أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في أتمتة تجربة العملاء على مدى العامين المقبلين.
وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً ارتفاعاً في تبني الحوسبة الطرفية (99%) مقارنة بالمتوسط العالمي (97%)، مما يعكس تركيزها على تعزيز معالجة البيانات في الوقت الفعلي وتقليل زمن الوصول - وكلاهما أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الرقمي. واتفق قادة التكنولوجيا العالميون والإماراتيون على دور الذكاء الاصطناعي في سد فجوات المهارات وتعزيز الإنتاجية، على الرغم من أن قادة الإمارات العربية المتحدة أقل ثقة قليلاً في تأثير الذكاء الاصطناعي على الابتكار مقارنة بنظرائهم العالميين.
وقال محمد ماجد، الشريك في قسم الرقمنة والابتكار في كي بي إم جي لوار جلف: "إن الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في التكنولوجيا تضع معايير جديدة في مجال الابتكار، وخاصة عند دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة ديناميكية لدعم التطور السريع للابتكار التكنولوجي عبر المؤسسات. ومع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة لنفسها كمركز عالمي للتكنولوجيا، فإن هذا التكامل للحلول المتطورة سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي".
ورغم أن قادة الإعمال في الإمارات كانوا أكثر ثقة في قدرة الذكاء الاصطناعي على قيادة المقاييس المالية والتشغيلية مقارنة بنظرائهم في العالم، إلا أن هناك فجوة في مقاييس التأثير البيئي والمجتمعي، مما يسلط الضوء على مجالات محتملة للنمو. وعلى الجانب المشرق، قالت الغالبية العظمى (96 في المائة) إنهم يخططون للاستثمار في تقنيات XaaS، وكان 40 في المائة مستعدين لإعطاء الأولوية لأمن البيانات، مع تركيز 37 في المائة على إمكانية الوصول إلى البيانات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
إن التبني الواسع النطاق لتدابير الأمن السيبراني من قبل قادة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة (100٪) وعلى مستوى العالم (99٪) يؤكد التزامهم بحماية الأصول الرقمية والحفاظ على وضع أمني قوي وسط التهديدات المتطورة. ومع ذلك، أظهر البحث أنه كان من الأكثر تحدياً لقادة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة تأمين الدعم التنفيذي وموافقة الاستثمار. وبالتالي، فإن عدداً أقل بكثير من قادة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة (3٪) في مرحلة التصميم الاستراتيجي المبكر مقارنة بالمتوسط العالمي (11٪)، مما يشير إلى المراحل المتقدمة من تنفيذ الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى مدى العقد المقبل، يتوقع 82% من قادة التكنولوجيا على مستوى العالم أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل عملية خلق المعرفة ومشاركتها. وفي الإمارات العربية المتحدة، تنخفض هذه التوقعات قليلاً إلى 73%؛ ومع ذلك، يشعر 67% بالرضا عن مقدار القيمة المتولدة من خلال الاستثمارات التكنولوجية. وعندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة الوظائف، يعتقد 81% من القادة في الإمارات العربية المتحدة والعالم أن الذكاء الاصطناعي سوف يعمل على أتمتة المهام الروتينية، ويتوقع 77% في الإمارات العربية المتحدة التحول نحو أدوار أكثر استراتيجية وإبداع.