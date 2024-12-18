الإمارات: تعزيز الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

ورغم أن قادة الإعمال في الإمارات كانوا أكثر ثقة في قدرة الذكاء الاصطناعي على قيادة المقاييس المالية والتشغيلية مقارنة بنظرائهم في العالم، إلا أن هناك فجوة في مقاييس التأثير البيئي والمجتمعي، مما يسلط الضوء على مجالات محتملة للنمو. وعلى الجانب المشرق، قالت الغالبية العظمى (96 في المائة) إنهم يخططون للاستثمار في تقنيات XaaS، وكان 40 في المائة مستعدين لإعطاء الأولوية لأمن البيانات، مع تركيز 37 في المائة على إمكانية الوصول إلى البيانات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.