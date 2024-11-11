الإمارات تعزز سلامة الأطفال والرضاعة الطبيعية بتقنيات حديثة

لذلك، طوّرت الشركة تعديلاً حاصلاً على براءة اختراع لنظام التشغيل على مستوى النواة، وهو عبارة عن برنامج مدمج داخل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، يعمل هذا التعديل كمكوّن أساسي لنظام التشغيل، مما يعزّز وظائفه.

وستتمكن الهواتف المزودة بـ "شريب" أيضاً من الوصول إلى جميع البيانات الواردة والصادرة ومقارنة تلك البيانات بقواعد بياناتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي للسياق الضار.

"بالإضافة إلى ذلك، إذا حاول الأطفال إرسال صورهم العارية، فلن يسمح التطبيق بذلك، وبدلاً من ذلك يرسل تنبيهاً إلى الوالدين، ويطلب منهم إلقاء نظرة على تلك الصورة. ولنفترض أيضاً أن الطفل يذهب إلى متصفح أو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ويبحث عن أنواع إيذاء النفس، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي أو جرح النفس، في هذه الحالة، سنعترض ذلك، وسنخبر الوالد أنّ طفلك يعبّر عن اهتمامه بإيذاء نفسه: "من الضروري أن تفعل شيئاً".

لماذا اخترت سوق الإمارات؟

وأوضحت مايكوك أنهم يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب النشاط الكبير المحيط بالسلامة على الإنترنت في الدولة، والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الإماراتية تلعب دوراً نشطاً، وهي عضو رئيسي في فريق العمل العالمي الافتراضي (VGT).

"كما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مقعد دائم في المجلس الاستشاري الدولي لتحالف العالمي، وذلك تقديراً لعمل الأمن والشرطة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، وقريباً، سيتمكن الناس من دخول متجر في الإمارات العربية المتحدة وطلب "أول هاتف آمن لطفلي".

وتزعم الشركة أنها ستطرح المنتج في السوق بكفاءة اكتشاف تصل إلى 75%، وهي كفاءة اكتشاف على المستوى البشري.

وأضافت المواطنة الأيرلندية: "يوجد تطبيق"ِشريب"Chirp في الإعدادات إلى جانب شبكة واي فاي والتجوال، لذا فهو جزء من بنية الجهاز، ولا يمكن حذفه أو العبث به من قبل المراهقين المتمرسين في مجال التكنولوجيا. يمكن للوالدين تنزيل تطبيق إعداد على هواتف آبل أو آندرويد الخاصة بهم، ويمكنهم التحكم في الإعدادات عن طريق إضافة تاريخ ميلاد الطفل وحمايته بكلمة مرور وربطه بعنوان بريده الإلكتروني، إنها عملية بسيطة للغاية".

بيانات في الوقت الحقيقي عن حليب الأم