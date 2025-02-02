الإمارات: تطبيق لتتبع تبرعات ألواح الطعام في مناطق الكوارث
يستطيع الآن المتبرعون بألواح الأطعمة الغنية بالبروتين تتبع مساهماتهم من الإنتاج إلى مناطق الكوارث، مما يضمن وصولها إلى المحتاجين من خلال منصة جديدة.
وتم إطلاق تطبيق "تتبع تأثيرك" قبل حلول شهر رمضان المبارك المقبل، والذي من المرجح أن يبدأ في الأول من مارس. تم تصميم التطبيق لتحويل طريقة تقديم المساعدات الإنسانية وتتبعها، وتزويد المانحين بتحديثات في الوقت الفعلي حول كيفية تأثير مساهماتهم.
تم تطويره من قبل المؤسسة الاجتماعية E2G FOOD (Eat-2-Grow) بالتعاون مع فرع دبي لشركة التكنولوجيا العالمية"ساسي" SASI.
وبعد أن تبرعت بالفعل بنحو 30 ألف قطعة طعام جاهزة للأكل للمناطق المتضررة من الكوارث في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة، تستفيد شركة E2G FOOD من التكنولوجيا لتوفير الشفافية وإعطاء الثقة للمانحين، من الأفراد إلى المنظمات غير الحكومية والرعاة من الشركات.
كيف يعمل التتبع؟
تقدم المنصة نظام تتبع سلساً يتكون من ثلاث خطوات: تسجيل الإنتاج، ومراقبة العبور، وتأكيد التسليم النهائي، ويتم تحديث كل ذلك في الوقت الفعلي للمانحين.
وقال "بيت هندرسون"، الرئيس التنفيذي لشركة E2G FOOD، إن التطبيق لا يقتصر على توصيل الطعام فحسب. وأوضح أن تطبيق "Track Your Impact" هو تطبيق موجه للمستهلكين ويدعمه تطبيقات خلفية ترسل إشعارات آلية للمانحين في المراحل ذات الصلة.
وقال هندرسون: "يعمل هذا من خلال نظام تتبع من ثلاث خطوات يسجل الإنتاج والعبور والتسليم بناءً على رمز الاستجابة السريعة. يتم مسح الرمز عندما تغادر القضبان منشأة التصنيع وتنتقل إلى العبور. عندما تصل الشحنات إلى الشركاء المحليين على الأرض، يتم مسح رمز الاستجابة السريعة مرة أخرى، ويتم تحميل هذه المعلومات على "تتبع تأثيرك". ثم يلتقط الشركاء المحليون صورًا لتوزيع قضبان الطعام على المستفيدين، والتي يتم تحميلها أيضًا على التطبيق".
وأكد أنه بعد أن رأى بنفسه الدمار الذي ضرب المجتمعات أثناء الأزمات، أراد أن يخلق حلاً لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يفعل ذلك أيضًا بشفافية وبتأثير حقيقي.
وأضاف أن "هذا من شأنه أن يضفي الشفافية على منظومة التبرعات ويسمح للمانحين برؤية رحلة مساهماتهم. فمقابل نحو 8 دراهم فقط ــ أي ما يعادل تكلفة قطعة طعام واحدة وأقل من ثمن كوب من القهوة ــ يمكن للمستخدمين إحداث تأثير ملموس. ويوفر التطبيق تحديثات في الوقت الفعلي عن الحملات المحلية وينشئ سجلات قابلة للتدقيق للإجراءات والتسليمات، مما يضمن الثقة للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمانحين على نطاق واسع على حد سواء".
المتبرعون يساهمون بمبلغ 8 دراهم
وأوضح المطورون أيضًا أن SASI تم إنشاؤه للمؤسسات لإدارة البيانات والاتصالات في المناطق ذات البنية التحتية ذات التقنية المنخفضة.
وقال "يوميهو سيكيا"، نائب الرئيس للشؤون الدولية في شركة SASI: "توفر تقنيتنا للمانحين وأصحاب المصلحة الآخرين شفافية قيمة لزيادة الثقة والمشاركة والدعم للمشاريع الإنسانية. وعلى هذا النحو، كنا متحمسين للعمل مع E2G FOOD وبدء هذا المشروع من خلال التبرع بتكوين منصة التتبع الخاصة بهم للمانحين لتتبع تبرعاتهم، من نقطة الشراء إلى التأثير النهائي".
تتضمن وظائف التطبيق الأوسع نطاقًا موجزًا إخباريًا مباشرًا، والقدرة على مشاركة الحملات مع الأحباء، وملف تعريف مخصص للمتبرعين يعرض التأثير الإجمالي في أشرطة الطعام، والتبرعات النقدية إلى جانب التأثير المستمر (شهريًا) ولحظات التأثير (تبرعات لمرة واحدة).
وأكد سيكيا أن الشركاء الذين يتلقون التبرعات يمكنهم أيضًا تحميل صور الأطعمة التي يتمتع بها المجتمع، والتي تتم مشاركتها تلقائيًا مع المانحين.
بناء مجتمع من المعطاءين
وقالت "إنديكا ماليجاسبي"، المستشارة التكنولوجية لشركة E2G FOOD ومطورة تطبيق Track Your Impact الموجه للمستهلك: "نحن نبني مجتمعًا من المانحين، عشاق الطعام، ونأمل في تحفيز المستخدمين على الاستمرار في المشاركة والتبرع".
تم تصنيع هذه القضبان باستخدام مكونات عالية الجودة، بما في ذلك التمر والشوفان والمكسرات والسبيرولينا، وهي طحالب دقيقة زرقاء خضراء تحتوي على عناصر غذائية أساسية. تحتوي السبيرولينا على نسبة عالية من البروتين وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.
وأضاف هندرسون: "كل شريط غذائي له أهميته في مكافحة الجوع. ونحن نطلب من الأفراد والشركات والمنظمات الانضمام إلينا في خلق عالم أكثر تغذية وشفافية. لقد حان الوقت للعمل معًا للاستفادة من قوة التكنولوجيا وإطعام العالم بشكل أكثر تغذية مع تتبع تأثيرنا، شريط غذائي واحد في كل مرة".