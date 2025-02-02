الإمارات: تطبيق لتتبع تبرعات ألواح الطعام في مناطق الكوارث

وقال هندرسون: "يعمل هذا من خلال نظام تتبع من ثلاث خطوات يسجل الإنتاج والعبور والتسليم بناءً على رمز الاستجابة السريعة. يتم مسح الرمز عندما تغادر القضبان منشأة التصنيع وتنتقل إلى العبور. عندما تصل الشحنات إلى الشركاء المحليين على الأرض، يتم مسح رمز الاستجابة السريعة مرة أخرى، ويتم تحميل هذه المعلومات على "تتبع تأثيرك". ثم يلتقط الشركاء المحليون صورًا لتوزيع قضبان الطعام على المستفيدين، والتي يتم تحميلها أيضًا على التطبيق".