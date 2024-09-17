الإمارات: تحديثات أمنية شاملة قبيل طرح "آيفون 16"
أعلنت شركة "آبل" عن تحديثات أمنية هامة لجميع أجهزتها قبيل إطلاق آيفون 16 في 20 سبتمبر، وتشمل هذه التحديثات إصلاحات لمجموعة من الثغرات الأمنية في أنظمة "آي او اس" (iOS) و"ماك او اس" (macOS) و"تي في او اس" (tvOS) و"فيجن او اس" (visionOS) و"ووتش او اس" (watchOS) ومتصفح "سفاري" (Safari).
ولحماية عملائها، تتبع آبل سياسة عدم الكشف عن مشكلات الأمان إلا بعد إجراء تحقيق شامل وتوفير التصحيحات اللازمة. وفي الوقت نفسه، أوصى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات مستخدمي آبل بتنزيل هذه التحديثات التي أصدرتها الشركة مؤخراً.
ويُعد تحديث النظام بانتظام أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان جهاز آبل. يُرجى ملاحظة أنه بعد تثبيت التحديث لأنظمة "آي او اس" أو "آيباد او اس" أو "تي في او اس" أو "ووتش او اس" أو "فيجن او اس"، لا يمكن الرجوع إلى الإصدار السابق.
— أحدث إصدار من "آي او اس" و "آيباد او اس" هو 18. تعرف على كيفية تحديث النظام على أجهزة آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش.
— أحدث إصدار من "ماك او اس" هو 15. تعرف على كيفية تحديث النظام على جهاز "الماك" وكيفية السماح بتنزيل التحديثات المهمة في الخلفية.
— أحدث إصدار من "تي في او اس" هو 18. تعرف على كيفية تحديث النظام على جهاز "آبل تي في".
— أحدث إصدار من "ووتش او اس" هو 11. تعرف على كيفية تحديث النظام على "آبل ووتش" (Apple Watch).
— أحدث إصدار من "فيجن او اس" هو 2. تعرف على كيفية تحديث النظام على جهاز "آبل فيجن برو" (Apple Vision Pro).
التحديثات الأمنية والاستجابات السريعة المتاحة للأجهزة:
"آي او اس" و"آيباد او اس": آيفون اكس اس وما بعده، آيباد برو 13 بوصة، آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث وما بعده)، آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول وما بعده)، آيباد آير (الجيل الثالث وما بعده)، آيباد (الجيل السابع وما بعده)، وآيباد ميني (الجيل الخامس وما بعده).
"ووتش او اس 11": ساعة آبل من السلسلة 6 وما بعدها.
سفاري 18: "ماك او اس فينتشورا" (macOS Ventura) و"ماك او اس سونوما" (macOS Sonoma).
"تي في او اس 18": "آبل تي في HD" و"آبل تي في 4K" (جميع الطرازات).
"ماك او اس سيكويا 15" (macOS Sequoia 15): ماك ستوديو (2022 وما بعده)، آي ماك (2019 وما بعده)، ماك برو (2019 وما بعده)، ماك ميني (2018 وما بعده)، ماك بوك آير (2020 وما بعده)، ماك بوك برو (2018 وما بعده)، وآي ماك برو (2017 وما بعده).
"آي او اس 17.7" و"آيباد او اس 17.7": آيفون اكس اس وما بعده، آيباد برو 13 بوصة، آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثاني وما بعده)، آيباد برو 10.5 بوصة، آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول وما بعده)، آيباد آير (الجيل الثالث وما بعده)، آيباد (الجيل السادس وما بعده)، وآيباد ميني (الجيل الخامس وما بعده).
"فيجن او اس 2": آبل فيجن برو.