الإمارات: تحديثات أمنية شاملة قبيل طرح "آيفون 16"

ويُعد تحديث النظام بانتظام أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان جهاز آبل. يُرجى ملاحظة أنه بعد تثبيت التحديث لأنظمة "آي او اس" أو "آيباد او اس" أو "تي في او اس" أو "ووتش او اس" أو "فيجن او اس"، لا يمكن الرجوع إلى الإصدار السابق.