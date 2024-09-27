الإمارات: بطاقات ائتمان مزورة تهدد المقيمين بديون ضخمة

لم تفارق بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بـ"أجوي جوزيف" يديه أبداً. ومع ذلك، يُزعم أن نسخة مزورة منها استُخدمت للحصول على ثلاث بطاقات ائتمان باسمه، تبلغ قيمة كل منها حوالي 30 ألف درهم.

ويزعم الوافد الهندي أنه لم يكن على علم بهذه البطاقات، ولم يكتشف الاحتيال إلا بعد انخفاض تصنيفه الائتماني، حيث أعاد المحتالون توجيه كشوف الحسابات المصرفية إلى بريد إلكتروني مزيف وكلمات مرور لمرة واحدة إلى رقم تحت سيطرتهم. حيث تحقق شرطة دبي الآن.