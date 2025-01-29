الإمارات: برنامج "ديب سيك" يشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي
اكتشف سكان الإمارات العربية المتحدة أن برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني"ديب سيك" DeepSeek يقدم إجابات "تبدو أكثر طبيعية" وأقل تكرارًا، على عكس منافسه"شات جي بي تي" ChatGPT.
ومع ذلك، لم يتمكن بعض السكان من تنزيل التطبيق يوم الاثنين بعد تعرضه لهجوم إلكتروني واسع النطاق.
وتصدرت شركة DeepSeek عناوين الأخبار العالمية هذا الأسبوع بعد أن زعمت أن نماذجها تستخدم بيانات أقل ولديها القدرة على تحدي شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية ومطابقتها.
وقالت شركة DeepSeek إنها أنفقت 5.6 مليون دولار فقط لبناء برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي أصبح التطبيق الأعلى تصنيفًا في متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة، مما أدى إلى هز السوق وتسبب في بيع شركات عملاقة مثل Nvidia وMicrosoft وMeta.
ووصف "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الأمر بأنه "نموذج مثير للإعجاب"، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "جرس إنذار لصناعاتنا".
"لقد كنت أستخدم ChatGPT منذ أشهر وكان موثوقًا به للمهام اليومية. ولكن بعد تجربة DeepSeek، لاحظت بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام. بالنسبة للمبتدئين، تبدو استجابات DeepSeek أكثر طبيعية. يميل ChatGPT أحيانًا إلى "نغمة الذكاء الاصطناعي" التي نعرفها جميعًا - مفيدة ولكنها نمطية. من ناحية أخرى، يتجنب DeepSeek هذه الحافة الآلية. إنه دقيق، لكن تدفق الإجابات يبدو أقرب إلى المحادثة البشرية،" قالت الطالبة المقيمة في عجمان، "عفّة شيراز".
"تُعد ميزة Deepthink R1 من الميزات البارزة. فهي تتيح لك إلقاء نظرة خاطفة على عملية التفكير التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، وتوضح لك كيف يصل إلى الاستنتاجات. وتضيف هذه الشفافية قيمة خاصة للأسئلة المعقدة. ومع ChatGPT، تحصل على الإجابة النهائية، ولكن ليس "كيف" وراءها،" كما قالت طالبة الطب البالغة من العمر 18 عامًا.
وأشارت شيراز إلى أن ChatGPT يكرر أحيانًا العبارات أو الهياكل بينما تتنوع ردود DeepSeek بشكل أكبر، وهو ما يبقي الأمور جديدة.
تأثير الهجوم الإلكتروني
وقالت "كاثرين نيكول ألداي"، المقيمة في دبي والتي لديها اهتمام كبير بكيفية تسهيل الابتكارات وتسريع العمل، إنها صادفت مؤخرًا DeepSeek أثناء البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي وقالت إنها أكثر دراية ودقة وقادر على التعامل مع المهام المعقدة مع التفسيرات المناسبة.
"لقد لفت هذا انتباهي وكنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يساعد في تحسين سير عملي واستراتيجياتي. عندما حاولت التسجيل لاستكشاف المنصة، صادفت رسالة تقول، "نظرًا للهجمات الخبيثة واسعة النطاق على خدمات DeepSeek، قد يكون التسجيل مشغولاً. يرجى الانتظار والمحاولة مرة أخرى"، قالت.
وأوضحت ألداي أن هناك أيضًا تأخيرًا في استلام رمز المصادقة، والذي استغرق نحو ثلاث ساعات.
وقالت المقيمة البالغة من العمر 22 عامًا: "بينما كان الأمر غير مريح بعض الشيء، فأنا أفهم أن مثل هذه المشكلات يمكن أن تحدث مع اكتساب المنصات للاهتمام"، مضيفة أنها تتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها الوفاء بوعودها حقًا ومساعدة المهنيين مثلها على العمل بكفاءة وإبداع أكبر.
ديمقراطية الذكاء الاصطناعي
وقال "جاكوب فالكينكرون"، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك، إن صعود DeepSeek أرسل موجات صدمة عبر مشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حيث يطابق نموذج اللغة الكبير (LLM) أداء الشركات الرائدة في الولايات المتحدة مثل OpenAI - بنسبة تتراوح بين خمسة إلى عشرة في المائة فقط من التكلفة.
"ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإنفاق على البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي وحروب الأسعار. ولكن في حين يبدو رد فعل السوق في الأمد القريب مثيرا للقلق، فإن التوقعات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي تظل قوية. وقد تعمل النماذج الأرخص مثل نموذج DeepSeek على إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي، وفتح الأبواب أمام اللاعبين الأصغر حجما للابتكار. باختصار، لم تنته قصة الذكاء الاصطناعي - إنها تتطور فقط"، كما قال.
ويرى فالكينكرون أن الابتكارات التي تعمل على خفض التكاليف وتوسيع إمكانية الوصول من شأنها أن تؤدي إلى موجة جديدة من النمو.
"بالنسبة للمستثمرين، فإن المفتاح هو البقاء هادئين، وتنويع الاستثمارات، والتركيز على الصورة الأكبر."
من المبكر جدا التقييم
ويعتقد "مانويل فيليغاس"، محلل الأصول الرقمية في جوليوس باير، أنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان DeepSeek "مغيرًا حقيقيًا للعبة" وتهديدًا لأدائه وفعاليته من حيث التكلفة وإطاره المتقدم من الناحية التكنولوجية وقابلية التوسع حيث يمكن أن يكون لكل هذا تأثير كبير على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
"إن الابتكار الحقيقي هو أن DeepSeek تمكنت من تنفيذ وتدريب نموذج معقد للغاية يعتمد على بنية مزيج الخبراء (MoE) بتكلفة منخفضة للغاية. لقد ركز الغرب بشكل أساسي على إلقاء المزيد من الرقائق عليه، بدلاً من تحسين البنية،" كما قال فيليجاس.
أسئلة لم تتم الإجابة عليها
وقالت "إيبك أوزكارديسكايا"، المحللة البارزة في بنك سويسكوت، إن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، بما في ذلك ما إذا كان من الممكن دمج نموذج DeepSeek واستخدامه بواسطة تطبيقات أخرى وما إذا كانت الشركة قد بنت بالفعل نموذجًا بأقل من 6 ملايين دولار في حين وصلت علامة سعر نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى عدة مئات من الملايين من الدولارات.
"وأخيرًا وليس آخرًا، يبدو أن DeepSeek صنعت شيئًا موجودًا بالفعل بسعر أرخص. ومع ذلك، لم تأت بمنتج نهائي غير موجود. ولكن إذا نجحت DeepSeek في القيام بما تقول إنها تفعله - تقديم نماذج ذكاء اصطناعي ذات أداء متساوٍ بسعر أرخص - فسوف يساعد ذلك اللاعبين المحليين الصينيين والشركات بجميع الأحجام في جميع أنحاء العالم التي لديها ميزانيات محدودة على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية،" قالت.