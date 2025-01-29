الإمارات: برنامج "ديب سيك" يشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي

"لقد كنت أستخدم ChatGPT منذ أشهر وكان موثوقًا به للمهام اليومية. ولكن بعد تجربة DeepSeek، لاحظت بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام. بالنسبة للمبتدئين، تبدو استجابات DeepSeek أكثر طبيعية. يميل ChatGPT أحيانًا إلى "نغمة الذكاء الاصطناعي" التي نعرفها جميعًا - مفيدة ولكنها نمطية. من ناحية أخرى، يتجنب DeepSeek هذه الحافة الآلية. إنه دقيق، لكن تدفق الإجابات يبدو أقرب إلى المحادثة البشرية،" قالت الطالبة المقيمة في عجمان، "عفّة شيراز".