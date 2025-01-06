الإمارات: الحوسبة السحابية تعزز الابتكار والكفاءة لدى الشركات الصغيرة

وتوفر برامج الحوسبة السحابية التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى التثبيتات على أجهزة الكمبيوتر. كما أنها تمكن الشركات من الوصول إلى أدواتها وبياناتها من أي مكان، مما يوفر المرونة وقابلية التوسع والحلول الفعالة من حيث التكلفة. وقال كاوري: "يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البحث عن حلول قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام ومصممة خصيصاً للمتطلبات المحلية، مثل الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. تعد التقارير في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات أخرى مثل إدارة علاقات العملاء أو بوابات الدفع من الميزات الرئيسية. يعد الأمان عاملاً حاسماً آخر، لذلك يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اختيار منصات ذات تشفير قوي وقدرات نسخ احتياطي للبيانات. من الجدير أيضاً مراعاة جودة دعم العملاء، حيث يمكن للمساعدة في الوقت المناسب أن تحدث فرقاً كبيراً أثناء التنفيذ وما بعده".