الإمارات: الحوسبة السحابية تعزز الابتكار والكفاءة لدى الشركات الصغيرة
بحسب أحد الخبراء فبالنسبة لدولة الإمارات، حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في الاقتصاد، فإن اعتماد برامج الحوسبة السحابية يعمل على تسريع الابتكار وتحسين الكفاءة ويتماشى مع الأهداف الوطنية مثل الاستدامة والقدرة التنافسية العالمية.
وقال "أيمن كاوري"، المؤسس المشارك والمدير الإقليمي لشركة "سكوب سوليوشنز" في الشرق الأوسط، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "إن برامج الحوسبة السحابية جزء لا يتجزأ من رؤية دولة الإمارات الرقمية، حيث توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة لتبسيط عملياتها والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التطور. كما أن قدرتها على أتمتة العمليات مثل المحاسبة وإدارة المخزون وكشوف المرتبات توفر الوقت وتقلل التكاليف. وعلاوة على ذلك، تدعم برامج الحوسبة السحابية التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالعمل من أي مكان - وهي ميزة أصبحت ضرورية في بيئة العمل الهجينة اليوم".
وتوفر برامج الحوسبة السحابية التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى التثبيتات على أجهزة الكمبيوتر. كما أنها تمكن الشركات من الوصول إلى أدواتها وبياناتها من أي مكان، مما يوفر المرونة وقابلية التوسع والحلول الفعالة من حيث التكلفة. وقال كاوري: "يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البحث عن حلول قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام ومصممة خصيصاً للمتطلبات المحلية، مثل الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. تعد التقارير في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المتكررة والتكامل مع أدوات أخرى مثل إدارة علاقات العملاء أو بوابات الدفع من الميزات الرئيسية. يعد الأمان عاملاً حاسماً آخر، لذلك يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اختيار منصات ذات تشفير قوي وقدرات نسخ احتياطي للبيانات. من الجدير أيضاً مراعاة جودة دعم العملاء، حيث يمكن للمساعدة في الوقت المناسب أن تحدث فرقاً كبيراً أثناء التنفيذ وما بعده".
ومن بين قصص النجاح البارزة في هذا الصدد، شركة لوجستية في الشارقة انتقلت إلى منصة محاسبية سحابية لإدارة شؤونها المالية. وقال كاوري: "من خلال دمج المنصة مع برنامج إدارة الأسطول، حصلت الشركة على رؤى فورية حول الربحية لكل عملية توصيل. وقد مكنها ذلك من تحسين المسارات، وتقليل التكاليف، وزيادة فعالية العمليات. كما أن التحول إلى البرمجيات السحابية قلل من الأعباء الإدارية، مما أتاح للفريق مزيداً من الوقت للتركيز على خدمة العملاء وتوسيع الأعمال."
وتؤدي حلول الحوسبة السحابية إلى التخلص من الحاجة إلى أجهزة باهظة الثمن وصيانة مستمرة، وتوفر تسعيراً قائماً على الاشتراك يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة التكاليف بشكل فعال. وقال كاوري: "مع نمو الشركات، يمكنها بسهولة إضافة مستخدمين أو ترقية الميزات دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة. وتضمن هذه المرونة أن تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط مقابل ما تحتاجه، مما يجعل برامج الحوسبة السحابية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة من الأنظمة التقليدية".
غالباً ما تكون برامج الحوسبة السحابية أكثر أماناً بسبب بروتوكولات الأمان المتقدمة الخاصة بها، بما في ذلك تشفير البيانات والمصادقة متعددة العوامل والتحديثات المنتظمة للحماية من التهديدات الجديدة. وقال كاوري: "بالإضافة إلى ذلك، لدى مزودي الخدمات السحابية ذوي السمعة الطيبة فرق مخصصة لمراقبة أنظمتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن استجابة سريعة للخروقات المحتملة. وعلى عكس الحلول التقليدية المحلية، تقدم البرمجيات السحابية خيارات استعادة فعّالة في حالات الكوارث، بما في ذلك النسخ الاحتياطي التلقائي، وحماية الشركات من فقدان البيانات بسبب فشل الأجهزة أو الهجمات الإلكترونية".