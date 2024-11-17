الأجهزة الذكية تقود سوق الشرق الأوسط إلى نمو قياسي

وتعمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي على تحويل قطاع الأجهزة المنزلية بسرعة، حيث تقود شركات مثل سامسونج عملية دمج الميزات الذكية في الأجهزة المنزلية اليومية. وقال ناكيبوجلو: "تأتي ثلاجاتنا الذكية الآن مزودة بتقنية AI Vision Inside التي يمكنها تحديد وتتبع المواد الغذائية، بينما تعمل AI Family Hub+ كمركز قيادة مركزي لجميع الأنشطة المتعلقة بالطعام. يتجاوز التكامل الأتمتة الأساسية - يمكن لغسالاتنا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الآن اتخاذ قرارات معقدة حول دورات الغسيل بناءً على أنواع الأقمشة وأحجام الحمولة". وأضاف: "نشهد أيضًا تحولًا أساسيًا من الأجهزة المستقلة إلى أنظمة التعلم المترابطة مثل SmartThings التي تتكيف مع تفضيلات المستخدم وتتوقع احتياجات الأسرة، وكل ذلك يتم تقديمه عبر تطبيقات الهاتف المحمول سهلة الاستخدام والتي تربط بين أجهزة متعددة وتنسق بينها بسهولة".