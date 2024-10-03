ابتكارات طلاب الإمارات تزين فعاليات معرض "ويتيكس"

وقد أظهر سلطان على جهاز الكمبيوتر الخاص به كيف يقوم النظام بالري لمدة 5.8 ثانية بالضبط عندما كانت درجة الحرارة 35 درجة مئوية. ويأمل سلطان، الذي فاز بالعديد من المسابقات الدولية، بما في ذلك في الصين وتركيا بهذا المشروع، في طرح نموذجه الأولي للجمهور قريباً. وقال: "أريد اختباره في مزارع مختلفة في ظل ظروف جوية مختلفة لإتقانه. ثم أريد أن أبدأ في بيعه للمزارعين".