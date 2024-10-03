ابتكارات طلاب الإمارات تزين فعاليات معرض "ويتيكس"
ما ابتكره حمدان جمعة حسن رحمة، عربة تسوق مزودة بميزة شحن الهواتف باستخدام الطاقة الحركية، يمثل نموذجاً مميزاً للابتكارات الصغيرة التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس اليومية. بفضل استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، استطاع حمدان تطوير عربة تسوق تستطيع تحويل الطاقة الحركية، الناتجة عن دفع العربة أثناء التسوق، إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطارية. هذه الطاقة المخزنة يمكن استخدامها لشحن الهواتف الذكية أثناء التجول في المتاجر.
وكان حمدان، وهو عضو في نادي الإمارات العلمي، واحداً من بين العديد من الطلبة الذين عرضوا ابتكاراتهم في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي انطلق في دبي يوم الثلاثاء.
وقال "هذا هو أول مشروع أقوم بإنشائه كجزء من (أي أس سي)، وقد حصلت على براءة اختراع لهذا المشروع. وهدفي هو تحسين هذا التصميم وجعله متاحاً تجارياً للجمهور".
تم تنظيم معرض ويتيكس لأول مرة في عام 1999، وهو منصة لعرض أحدث التطورات التكنولوجية ومناقشة الاتجاهات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة.
واعترف حمدان بأن الطريق ما زال طويلاً. وقال: "على سبيل المثال، لا تدور العجلات بشكل جيد بما فيه الكفاية، لذا يتعين علي العمل على ذلك". كما أن العربة خفيفة الوزن مزودة بنظام مضاد للسرقة.
ابتكار سلطان الزرعوني يعكس حساً عميقاً بالمسؤولية تجاه البيئة والموارد، إلى جانب إبداعه في استخدام التكنولوجيا لخدمة الزراعة. مستلهماً من زياراته المتكررة لمزرعة الموز الخاصة بعائلته في العين، تمكن سلطان، البالغ من العمر 17 عاماً، من تطوير نظام ذكي لقياس الظروف الجوية، مثل الرطوبة ودرجة الحرارة، والذي يقوم بتحديد الكمية المناسبة من المياه لكل نبتة بناءً على احتياجاتها الدقيقة.
ما قاله سلطان الزرعوني في مقابلته مع صحيفة خليج تايمز يعكس إصراره على تطوير نظام زراعي ذكي يلبي احتياجات محددة بدقة. من خلال تجربته المستمرة على مدار عامين، لم يكتفِ سلطان بالحلول الجاهزة، بل أجرى تعديلات دقيقة على نظامه لضمان ملاءمته للمزرعة والبيئة المحيطة.
كما أن سلطان عضو في نادي العلوم والتكنولوجيا، الذي تأسس عام 1990، وينظم برامج ودورات تدريبية للشباب في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتنقسم أنشطته إلى تسع فئات تشمل الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والنجارة؛ ويدير نادي العلوم والتكنولوجيا مهندسون ماهرون
وقد أظهر سلطان على جهاز الكمبيوتر الخاص به كيف يقوم النظام بالري لمدة 5.8 ثانية بالضبط عندما كانت درجة الحرارة 35 درجة مئوية. ويأمل سلطان، الذي فاز بالعديد من المسابقات الدولية، بما في ذلك في الصين وتركيا بهذا المشروع، في طرح نموذجه الأولي للجمهور قريباً. وقال: "أريد اختباره في مزارع مختلفة في ظل ظروف جوية مختلفة لإتقانه. ثم أريد أن أبدأ في بيعه للمزارعين".
ومن بين المشاريع الأخرى المعروضة في الجناح مشروع لوحة شمسية ذكية من ابتكار الطالبتين منال ماهر البستكي وفاطمة محمد الفلاسي، وهما في الثالثة عشرة من العمر. وأوضحت الفتاتان أن كفاءة الألواح الشمسية تنخفض مع ارتفاع درجة الحرارة. وقالت فاطمة: "إن طريقتنا تتلخص في إجراء هندسة عكسية لوحدة حرارية كهربائية موضوعة أسفل اللوحة الشمسية بحيث يمكنها إزالة الحرارة من اللوحة نفسها. وهذا من شأنه أن يحسن كفاءة اللوحة. وخلال التجارب، وجدنا أن الكفاءة زادت بنحو 10 في المائة".
وبحسب منال، يمكن للشركات الاستفادة من هذا الابتكار. وقالت: "سيكونون قادرين على الحصول على نفس كمية الطاقة الشمسية باستخدام ألواح أصغر حجماً بكثير. وهذا يعني أنهم لن يضطروا إلى تركيب ألواح ضخمة ويمكنهم اختيار ألواح أصغر حجماً".