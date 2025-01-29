ابتكارات الذكاء الاصطناعي تعزز مستقبل الرعاية الصحية

وفي الوقت نفسه، عرضت شركة جي إي للرعاية الصحية جهازاً محمولاً للموجات فوق الصوتية بحجم الهاتف الذكي، يتيح التشخيص عن بعد. وأكد سمير ثاكار، مدير المنتجات في جي إي، على أهمية هذا الجهاز، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية الطبية المحدودة. وقال: "يمكن عرض القراءات على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول وإرسالها مباشرة إلى المستشفيات. هذه الأجهزة منقذة للحياة".