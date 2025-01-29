ابتكارات الذكاء الاصطناعي تعزز مستقبل الرعاية الصحية
يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) على إعادة صياغة ملامح صناعة الرعاية الصحية من خلال تعزيز عمل الأجهزة الطبية، وتحسين دقة التشخيص، وتيسير رعاية المرضى. وفي معرض الصحة العربي 2025، قدمت العديد من الجهات الصحية في الإمارات ابتكارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، قدمت هيئة الصحة بدبي موظفاً افتراضياً يعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة الصحة والوقاية عن أنظمة تدقيق ذكية لهندسة المرافق الصحية وتحليل البيانات الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية الوقائية.
وبالإضافة إلى المساهمات المقدمة من الهيئات الصحية المحلية، سلطت شركات التكنولوجيا الطبية الضوء أيضاً على الحلول المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الدور المتنامي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.
الابتكارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قدمت شركة فيليبس مجموعة من حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتحسين سير العمل وتقليل الأعباء الإدارية وتعزيز نتائج المرضى. أحد الابتكارات البارزة هو نظام التصوير بالرنين المغناطيسي الخالي من الهيليوم والذي يتميز بالقراءة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على أتمتة تقارير الأمراض، ويحسن الوصول العالمي إلى التشخيص الدقيق، ويدعم الاستدامة.
كما أطلقت الشركة حلول التصوير المقطعي المحوسب المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز سير عمل التصوير وتحسين جودة المسح وتقليل التعرض للإشعاع وتسريع العلاج - مما يقلل من الحاجة إلى عمليات مسح متعددة.
قدمت شركة "سيمنز هيلثينيرز" جهاز مسح مقطعي محوسب يعمل بالكم والذكاء الاصطناعي إلى جانب منصة تصوير بالرنين المغناطيسي مستدامة وخالية من الهيليوم، مما يدفع حدود التصوير الطبي بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، عرضت شركة جي إي للرعاية الصحية جهازاً محمولاً للموجات فوق الصوتية بحجم الهاتف الذكي، يتيح التشخيص عن بعد. وأكد سمير ثاكار، مدير المنتجات في جي إي، على أهمية هذا الجهاز، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية الطبية المحدودة. وقال: "يمكن عرض القراءات على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول وإرسالها مباشرة إلى المستشفيات. هذه الأجهزة منقذة للحياة".
دقة تشخيص الذكاء الاصطناعي
وسلط خبراء الصناعة الضوء على دقة الذكاء الاصطناعي، حيث حققت بعض الخوارزميات دقة تصل إلى 99 في المائة في التشخيص. وأشار ثاكار إلى أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعزز عمل الأجهزة الطبية، إلا أنه لا يزال من المهم أن يقوم الأطباء بتفسير النتائج.
وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي يقدم قراءات دقيقة للغاية، لكن يجب على الأطباء تحليلها والتحقق من صحتها".
وقال إيمون السكافي، المستشار التجاري للعلوم الحياتية في مؤسسة إنتربرايز أيرلندا: "تساعد الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف الأمراض في مراحلها مبكرة، مما يقلل من تفاقم الأمراض ويسمح للأطباء بالتدخل في الوقت المناسب".
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الحد من الأخطاء البشرية، أشار السكافي إلى دقته المستندة إلى البيانات. وقال: "يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل مجموعات بيانات ضخمة من الدراسات الطبية وحالات المرضى، ويحقق مستويات دقة تصل إلى النسبة المئوية 99. وقد أدى هذا إلى تحسين نتائج المرضى بشكل كبير".
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أكبر في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز جودتها. وقال السكافي: "ستمكننا الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من التشخيص بشكل أسرع ووضع خطط علاج مخصصة وتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم".