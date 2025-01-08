إطلاق "جالاكسي اس 25 بلس" و"ألترا" نهاية يناير

وقد فتحت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل باب التسجيل المسبق لجميع الراغبين في حضور حفل الإطلاق عبر الإنترنت، والذي سيبدأ في الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. لمشاهدته عبر الإنترنت، يمكنك التوجه إلى موقع سامسونج وحجز مكان. ولفترة محدودة، يمكنك أيضاً الحصول على 50 دولاراً (183.65 درهماً إماراتياً) في رصيد سامسونج عند حجز مكانك.