إطلاق "جالاكسي اس 25 بلس" و"ألترا" نهاية يناير
أعلنت شركة سامسونج أنها ستستضيف فعالية "جالاكسي آنباكد" (Galaxy Unpacked) الأحدث في نهاية هذا الشهر.
سيمنح حدث "جالاكسي آنباكد" لمستخدمي سامسونج نظرة على أحدث هواتف "جالاكسي اس 25” (Galaxy S25) و"جالاكسي اس 25 بلس" (Galaxy S25+) و"جالاكسي اس 25 ألترا" (Galaxy S25 Ultra).
كما أعلنت الشركة الكورية الجنوبية في مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني عن موعد الفعالية. وافتتح المقطع القصير المثير للفعالية بصوت امرأة تقول "مرحباً، متى سيتم إطلاق "سامسونج جالاكسي آنباكد" (Samsung Galaxy Unpacked)؟"، وكأنها تتحدث إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالهاتف. ثم واصلت المرأة مطالبة المساعد قائلة: "قم بإضافة التاريخ إلى تقويمي".
وينتهي الفيديو بعد ذلك ليكشف عن تاريخ الفعالية، والتي ستقام في 22 يناير 2025. فيما سيتم إطلاق "جالاكسي آنباكد" (Galaxy Unpacked) في سان خوسيه، كاليفورنيا.
وقد فتحت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل باب التسجيل المسبق لجميع الراغبين في حضور حفل الإطلاق عبر الإنترنت، والذي سيبدأ في الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. لمشاهدته عبر الإنترنت، يمكنك التوجه إلى موقع سامسونج وحجز مكان. ولفترة محدودة، يمكنك أيضاً الحصول على 50 دولاراً (183.65 درهماً إماراتياً) في رصيد سامسونج عند حجز مكانك.