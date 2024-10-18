"أوبسوات" تقدم حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية في جيتكس 2024

خلال معرض "جيتكس" العالمي في دبي، أشاد رامي نعمة، مدير المبيعات الإقليمي في شركة "أوبسوات"، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تعزيز بنيتها التحتية الحيوية، منوهاً بدور الحكومة في دعم هذا التوجه والتركيز على المرونة السيبرانية. وفي الوقت نفسه، حذر من استمرار وجود بعض الثغرات التي تتطلب المعالجة. وأوضح قائلاً: "إن التعقيد المتزايد للشبكات وتداخل تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، إلى جانب تطور الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُلزمنا جميعاً بمواكبة هذه التهديدات والتصدّي لها".