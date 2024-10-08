"أبل إنتلجينس" على آيفون16 يوم 28 أكتوبر

"في حين يركز الإصدار الأولي من (آبل إنتلجينس) على عدد محدود من الميزات المختارة، تعد التحديثات المستقبلية بتقديم قدرات أكثر تقدماً. من المتوقع أن يشمل ذلك التكامل مع (تشات جي بي تي ) ، مما يتيح تفاعلات ذكية أكثر، بالإضافة إلى تقديم (جينموجي) ، الرموز التعبيرية المصممة خصيصاً من آبل. من المتوقع أن تبدأ هذه التحديثات في الظهور في ديسمبر، إلى جانب توسيع نطاق اللهجات الإنجليزية المدعومة."