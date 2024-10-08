"أبل إنتلجينس" على آيفون16 يوم 28 أكتوبر
الآن بعد أن اشترى الكثير منا هاتف (آيفون16) الجديد، حان الوقت للاهتمام بموعد إطلاق الميزة الأبرز في جهاز آبل.
من المقرر أن تحدث ميزة (آبل إنتلجينس) ثورة في أجهزة آيفون و آي باد و ماك ، وهي الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طال انتظارها والتي من المتوقع أن تغير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا. إذا كنت متشوقاً لمعرفة أحدث التقنيات المتطورة، فحدد يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر موعداً لإطلاق ميزة (آبل إنتلجينس) رسمياً في تقويمك.
وبحسب ما ذكره مارك جورمان من بلومبرج في نشرته الإخبارية (بور أون) ، فإن عملية الطرح ستكون متاحة في البداية لسلسلة (آيفون 16) ، بالإضافة إلى(آيفون 15برو) و (آيفون 15 برو ماكس)
"يوضح جورمان أن التأخير هو خطوة استراتيجية من جانب شركة آبل، حيث يمنحها الوقت الكافي للتخلص من الأخطاء وضمان قدرة خوادمها السحابية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على التعامل بكفاءة مع تدفق حركة البيانات. وعلى الرغم من أن المستخدمين قد يتوقعون وصول البرنامج الجديد في وقت أقرب، إلا أن آبل تتخذ احتياطات إضافية لتقديم تجربة سلسة وخالية من المشكلات."
"عند الإطلاق، ستكون ميزات (آبل إنتلجينس) محدودة إلى حد ما ومتاحة فقط لمستخدمي اللغة الإنجليزية الأمريكية. يمكن للمستخدمين توقع تحسينات في مساعدة الكتابة، وملخصات الإشعارات، وملخصات البريد الإلكتروني. للاستفادة من هذه الميزات، يجب ضبط لغة جهازك وإعدادات (سيري) على اللغة الإنجليزية الأمريكية، على الرغم من أن آبل قد ألغت شرط ضبط منطقة الجهاز على الولايات المتحدة."
هكذا سيعمل الذكاء الاصطناعي في أجهزة آبل
لكن لا داعي للقلق، أيها المستخدمون العالميون: ستتلقى الإصدارات الأخرى باللغة الإنجليزية مثل الإنجليزية البريطانية، والإنجليزية النيوزيلندية، والإنجليزية الأسترالية الدعم بحلول شهر ديسمبر. ومن المرجح أن تتبعها لغات ومناطق أخرى.
"في حين يركز الإصدار الأولي من (آبل إنتلجينس) على عدد محدود من الميزات المختارة، تعد التحديثات المستقبلية بتقديم قدرات أكثر تقدماً. من المتوقع أن يشمل ذلك التكامل مع (تشات جي بي تي ) ، مما يتيح تفاعلات ذكية أكثر، بالإضافة إلى تقديم (جينموجي) ، الرموز التعبيرية المصممة خصيصاً من آبل. من المتوقع أن تبدأ هذه التحديثات في الظهور في ديسمبر، إلى جانب توسيع نطاق اللهجات الإنجليزية المدعومة."
"علاوة على ذلك، من المقرر أن تخضع (سيري) لتجديد شامل مع ترقيات واسعة النطاق قادمة في ربيع عام 2025. ستعزز هذه التحسينات قدراتها في المحادثة، مما يتيح للمستخدمين تفاعلات أكثر طبيعية وبديهية، وبالتالي تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وتفاعلاً.
تستعد (آبل إنتلجينس) لإعادة تشكيل تجربة المستخدم، من خلال تقديم ميزات أكثر ذكاءً وشخصية تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الإطلاق قد يتأخر قليلاً، فمن الواضح أن آبل تهدف إلى الدقة والموثوقية. هذا التحديث الذي يغير قواعد اللعبة هو تحديث يستحق المتابعة، خاصة مع طرح المزيد من الميزات عبر اللغات والمناطق خلال الأشهر المقبلة.