"آيفون 5"في الإمارات: عندما كان سعره 6 آلاف درهم

في وقت ما، كانت تكلفة أجهزة آيفون في الإمارات من بين الأغلى في العالم. فعندما تم إطلاق آيفون 5 بسعة 16 جيجابايت لأول مرة في سبتمبر 2012، كان يُباع بما يصل إلى 6000 درهم إماراتي، وهو نفس المبلغ الذي قد يتيح لك الآن الحصول على أحدث إصدار من آيفون 16 برو ماكس بسعة أكبر من 30 ضعفاً (512 جيجابايت)، ناهيك عن الأجهزة الإضافية لمنصة الذكاء الاصطناعي القوية.