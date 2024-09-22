"آيفون 5"في الإمارات: عندما كان سعره 6 آلاف درهم
يعتبر حب سكان دولة الإمارات لهواتف آيفون أمراً قديمًا وحديثاً، وكانت الرغبة في أن يكونوا من بين الأوائل في العالم الذين يحصلون على أحدث الأدوات موجودة دائماً، بغض النظر عن سعرها.
في وقت ما، كانت تكلفة أجهزة آيفون في الإمارات من بين الأغلى في العالم. فعندما تم إطلاق آيفون 5 بسعة 16 جيجابايت لأول مرة في سبتمبر 2012، كان يُباع بما يصل إلى 6000 درهم إماراتي، وهو نفس المبلغ الذي قد يتيح لك الآن الحصول على أحدث إصدار من آيفون 16 برو ماكس بسعة أكبر من 30 ضعفاً (512 جيجابايت)، ناهيك عن الأجهزة الإضافية لمنصة الذكاء الاصطناعي القوية.
لم يكن الذكاء الاصطناعي أو ذكاء أبل في أذهان أو مفردات عشاق آيفون في ذلك الوقت. كان الإصدار السادس من الهاتف الرائد لشركة أبل مزودًا بشاشة عرض Retina مقاس أربع بوصات، وشريحة A6 جديدة، ونظام تشغيل iOS 6.0، بالإضافة إلى هيكل أنحف وأطول.
تم الإعلان عن iPhone 5 في 12 سبتمبر 2012 وتم إصداره بعد يومين فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وهونج كونج وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ثم أصبح متاحاً في 22 دولة أخرى بعد 10 أيام.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز، تم الكشف عن آيفون 5 لأول مرة أمام وسائل الإعلام في دبي في 22 سبتمبر 2012. ولم يكن هناك متجر لشركة أبل في الإمارات حتى ذلك الحين - حيث تم افتتاح أول متجر بعد ثلاث سنوات، في 29 أكتوبر 2015.
قام عدد من تجار التجزئة والموزعين ببيع هاتف آيفون 5 في الإمارات بأسعار أعلى بكثير من السعر الذي سيدفعه المرء في البلدان التي تم إطلاق المنتج فيها رسميًا.
كانت القناة الرسمية الوحيدة لشركة Apple في ذلك الوقت هي store.apple.com/ae. ثم أعلنت شركة Siasa Telecom البريطانية أن iPhone 5 سيكون متاحاً في أواخر سبتمبر.
وفي حديثه لصحيفة الخليج تايمز آنذاك، قال مدير شركة سياسة محمد صادق إن أسعار آيفون 5 في دبي كانت أعلى من نقاط البيع في الأسواق الأخرى. وكان متردداً في البداية في الكشف عن الأسعار لأن ذلك "سيخلق انطباعاً سلبياً بأنهم يستغلون السوق"، لكن صادق قال إن ذلك يرجع إلى "تكاليف أخرى كان عليهم التعامل معها، مثل رسوم الاستيراد والضرائب وتكاليف النقل".
بالنسبة للبيع بالجملة، تم بيع جهاز آيفون 5 بسعة 16 جيجابايت بسعر 4500 درهم إماراتي للجهاز الواحد؛ وبلغ سعر الجهاز بسعة 32 جيجابايت 4700 درهم إماراتي. وكانت أسعار التجزئة أعلى بالتأكيد.
باع موقع للتسوق عبر الإنترنت مقره الإمارات وحدات آيفون 5 بأسعار تتراوح بين 3845 درهماً إماراتياً إلى 5500 درهم إماراتي؛ في حين عرضت بعض متاجر الإلكترونيات الكبرى في دبي نسخة 16 جيجابايت من آيفون 5 مقابل 6000 درهم إماراتي.
ومع ذلك، كانت المبيعات قوية، حسبما نقلت صحيفة خليج تايمز عن تجار التجزئة في ذلك الوقت، حيث أشار بعضهم إلى أن "الأسعار ستنخفض في غضون بضعة أسابيع، وسيكون ذلك أفضل وقت لشراء آيفون".
وأضافوا "لكننا لا نزال نتلقى الكثير من الاستفسارات لأن الكثير من الناس يريدون الحصول على واحدة على الفور".
وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، نجد أن الإمارات لديها الآن أربعة متاجر لشركة Apple – اثنان في دبي واثنان آخران في أبو ظبي. كما تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول التي تتوفر فيها أجهزة Apple الجديدة.
وتتمتع الإمارات أيضًا بما يسمى "سياحة الآيفون" حيث يأتي إليها عشاق الآيفون من بلدان أخرى ليكونوا من أوائل المشترين لأحدث آيفون في العالم.