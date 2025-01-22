"آيفون 17 إير": تصميم نحيف ومميزات جديدة من"آبل"
ذكرت تقارير أن شركة أبل تخطط لإحداث تغيير جذري في تشكيلة هواتف "آيفون" هذا الخريف مع طرح هاتف "آيفون 17 إير". ومن المتوقع أن يمثل هذا الطراز، الذي صُمم ليكون أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، انحرافًا كبيرًا عن استراتيجيات أبل الحالية، حيث يستهدف المستخدمين الذين يعطون الأولوية للتصميم وسهولة الحمل على الميزات المتطورة. وفيما يلي نظرة متعمقة على ما تشير إليه الشائعات حول هاتف آيفون 17 إير.
تصميم رفيع
الميزة البارزة في iPhone 17 Air هي شكله النحيف للغاية. تشير مصادر متعددة إلى أن سمكه يتراوح من 5.5 ملم إلى 6 ملم، مما يجعله أنحف من iPhone 6 (6.9 ملم)، أنحف هاتف من إنتاج Apple حتى الآن. للمقارنة، قد ينافس الجهاز حتى iPad Pro M4 مقاس 5.1 ملم، مما يُظهر خبرة Apple في صناعة أجهزة قوية وخفيفة الوزن على الرغم من المخاوف بشأن مشكلات المتانة المحتملة.
ولتحقيق هذا التصميم، أفادت التقارير أن شركة أبل تعمل على تقنية جديدة للبطاريات باستخدام أنابيب نانوية كربونية ومزيج من مواد مثل النيكل والكوبالت. ومع ذلك، يشير المطلعون إلى أن التحديات في تصغير مكونات مثل البطارية والمواد الحرارية قد تحد من مدى رقة المنتج النهائي.
المميزات والمواصفات
عرض
من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air بشاشة OLED LTPO مقاس 6.6 بوصة، مع معدلات تحديث ديناميكية تصل إلى 120 هرتز و1 هرتز فقط لكفاءة الطاقة. ومن المرجح أن يتضمن ذلك تصميم Dynamic Island وFace ID، بما يتماشى مع طرازات Apple الرائدة.
أداء
من المرجح أن يعمل الجهاز بشريحة A19، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت. ورغم أنها ليست متقدمة مثل شريحة A19 Pro المخصصة للطرازات الأعلى سعرًا، فمن المتوقع أن تتعامل هذه التهيئة مع ميزات Apple التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل Apple Intelligence.
قد يظهر هاتف iPhone 17 Air أيضًا مع أول شرائح مودم Wi-Fi وBluetooth وخلوية من إنتاج Apple، مما يشير إلى ابتعاد الشركة عن Qualcomm. يمكن أن تعمل هذه التطورات على تحسين الاتصال وتقليل الاعتماد على الموردين من جهات خارجية.
الكاميرات
قد يحتوي هاتف iPhone 17 Air على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل. وفي حين أن هذا يعد خطوة إلى الوراء مقارنة بإعدادات الكاميرا المزدوجة والثلاثية التي شوهدت في هواتف iPhone الأخرى، يبدو أن التركيز ينصب على الحفاظ على عامل الشكل الأنيق.
مستوحى من MacBook Air؟
يهدف هاتف iPhone 17 Air إلى إيجاد مكانة مميزة بين الطرازات الأساسية والإصدارات الاحترافية. ومن المتوقع أن يجذب الهاتف المستوحى من MacBook Air المستخدمين الذين يقدرون سهولة الحمل والجماليات على ميزات مثل الكاميرات المتقدمة أو البطاريات الأكبر حجمًا.
وتتماشى هذه الاستراتيجية مع جهود شركة أبل لتعزيز المبيعات بعد الاستقبال المتباين لطرازيها ميني وبلس، اللذين لم يحققا أي نجاح يذكر. ومن الممكن أن يؤدي استبدال طراز بلس بجهاز إير إلى تنشيط الاهتمام بعروض أبل من الفئة المتوسطة.
سعر؟
تظل شائعات الأسعار متضاربة. تشير بعض المصادر إلى أن سعر 17 Air قد يبدأ بأقل من 999 دولارًا، مما يجعله أكثر تكلفة من طرازات Pro. ويتكهن آخرون بأنه قد يتجاوز سعر 1299 دولارًا لجهاز iPhone 16 Pro Max بسبب تصميمه المتطور وأهداف التصنيع الطموحة لشركة Apple.
كما هو الحال دائمًا، سيكون حدث الخريف لشركة Apple هو الحدث الأبرز للكشف عن المنتجات الجديدة، وسينتظر المعجبون بفارغ الصبر تأكيد ما يعد بأن يكون أحد أكثر إصدارات الشركة إثارة منذ سنوات.