"آيفون 17 إير": تصميم نحيف ومميزات جديدة من"آبل"

ذكرت تقارير أن شركة أبل تخطط لإحداث تغيير جذري في تشكيلة هواتف "آيفون" هذا الخريف مع طرح هاتف "آيفون 17 إير". ومن المتوقع أن يمثل هذا الطراز، الذي صُمم ليكون أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، انحرافًا كبيرًا عن استراتيجيات أبل الحالية، حيث يستهدف المستخدمين الذين يعطون الأولوية للتصميم وسهولة الحمل على الميزات المتطورة. وفيما يلي نظرة متعمقة على ما تشير إليه الشائعات حول هاتف آيفون 17 إير.