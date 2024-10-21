"آيفون 17 إير": تصميم أنيق وشاشة بحجم 6.6 بوصة
تم إطلاق سلسلة هواتف (آيفون 16) من (آبل) الشهر الماضي في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن هناك ترقية كبيرة لكاميرا الجهاز، فمن المقرر إطلاق ميزتها المرتقبة للغاية، Apple Intelligence (ذكاء آبل) ، في 28 أكتوبر لسلسلة (آيفون 16)، بالإضافة إلى (آيفون 15 برو )و (آيفون 15 برو ماكس ).
ومن المثير للاهتمام أنه في حين أننا ما زلنا معتادين على زر التحكم في الكاميرا الجديد، هناك شائعة حول جهاز قادم من (آبل - آيفون 17).
ورغم أن اسمه الرسمي لا يزال طي الكتمان، فإن المطلعين على التقنية يشيرون إليه باسم (آيفون 17 إير) "iPhone 17 Air" في الوقت الحالي، وبدأت التسريبات ترسم صورة لما يمكن توقعه من هاتف آيفون المعاد تصميمه والأرقّ بكثير من آبل، والذي من المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2025.
قدم خبراء التكنولوجيا تنبؤات متباينة حول تصميم وميزات (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air، لكن هناك إجماع على بعض الجوانب الرئيسية. وفقاً لمحلل سلسلة التوريد لشركة (مينغ تشي كيو) Apple، Ming-Chi Kuo، ومصادر أخرى، من المرجح أن يتميز (آبل 17 إير) iPhone 17 Air بشاشة مقاس 6.6 بوصة، مما يجعله في وضع مماثل للطرازات متوسطة الحجم الحالية في مجموعة (آبل) Apple.
في مذكرة بحثية حديثة مع شركة (هيتونغ انترناشونال) Haitong International، أكد المحلل جيف بو هذه الادعاءات. يقترح أن الجهاز سيحتوي على شريحة A19، والتي سيتم تصنيعها باستخدام نفس عملية شرائح 3نانومتر المتقدمة مثل شريحة (أيه 18 برو) A18 Pro. كما سلطت مذكرة بو الضوء على استخدام إطار من الألومنيوم وتقنية (بصمة الوجه) Face ID وتحول ملحوظ في التصميم من شأنه أن يميز (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air عن سابقاته. ومع ذلك، دعونا نلقي نظرة على جميع التغييرات والميزات المحتملة القادمة إلى (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air.
تصميم جديد؟
يُشاع أن هاتف (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air سيواصل اتجاه (آبل) نحو التصميم الأنيق، ولكن مع بعض الترقيات المهمة. تشير التقارير إلى إعادة تصميم كاملة، مع إطار جديد من التيتانيوم سيجعل الجهاز أخف وزناً وأكثر متانة. الميزة البارزة هي شكله الرفيع للغاية، والذي تم تحقيقه من خلال إعادة هندسة المكونات الداخلية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التصميم الجديد مكانة (آبل) في طليعة ابتكارات تصميم الهواتف الذكية، حيث يمزج بين الشكل والوظيفة بشكل لم يسبق له مثيل.
ومن حيث الألوان، من المتوقع أن يقدم (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air خيارات جديدة بألوان الأرض، بعيداً عن لوحة الألوان الأحادية اللون التقليدية واحتضان المزيد من الألوان الطبيعية.
العرض: أكبر وأفضل
من المقرر أن يبهر هاتف (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air المستخدمين بشاشة (سوبر ريتينا إكس دي أر أو أل أي دي ) Super Retina XDR OLED مقاس 6.6 بوصة، التي تعد بألوان نابضة بالحياة بشكل لا يصدق وأسود أعمق بفضل تقنية ( أو أل اي دي ) OLED. في ترقية طال انتظارها، من المتوقع أن يقفز معدل التحديث إلى 120 هرتز، مما يوفر صوراً أكثر سلاسة، وهو ما سيكون مفيداً بشكل خاص للاعبين ومستهلكي محتوى الفيديو. تعكس هذه الميزات التزام (آبل) بتقديم تجربة مستخدم استثنائية وتعزيز الأداء البصري لهواتفها الذكية.
وتشير الشائعات أيضاً إلى أن شركة (آبل) ستقدم تقنية (بصمة الوجه) Face ID تحت الشاشة في هذا الطراز، مما سيسمح بتصميم أمامي أكثر انسيابية وخالٍ من الشقوق، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة حقاً.
الكاميرا: قوة هائلة لمحبي التصوير الفوتوغرافي
بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي، قد يكون نظام الكاميرا في (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air بمثابة تغيير كبير. ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مصمم لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة والتقاط الصور بنطاق ديناميكي أكبر.
وتشير الشائعات أيضاً إلى أن عدسة المنظار الجديدة ستكون جزءاً من النظام، مما يوفر قدرات تكبير بصرية محسنة يمكن أن تنافس الكاميرات التخصصية - وهي مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في التقاط صور مفصلة ومكبرة. وعلى الجانب الأمامي، قد تقوم (آبل) بترقية كاميرا الصور الشخصية إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر صوراً ذاتية أكثر وضوحاً وتفصيلاً.
القوة تحت الغطاء: شريحة A19
ومن المتوقع أن يضم هاتف ( آيفون 17 إير ) iPhone 17 Air شريحة A19 الجديدة من (آبل) ، والتي تم تصنيعها باستخدام نفس عملية 3 نانومتر مثل شريحة A18. وستوفر هذه الشريحة المتطورة أداءً أسرع وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة وقدرات رسومية محسنة، خاصة للألعاب وتعدد المهام. ومن المرجح أيضاً أن توفر قدرات تعلم آلي محسنة، مما قد يدفع حدود الواقع المعزز والتصوير الحاسوبي إلى أبعد من ذلك.
استبدال نماذج (بلس) Plus؟
ومن بين أكثر الشائعات المدهشة المحيطة بهاتف (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air أنه قد يمثل نهاية طرازات (بلس) Plus من (آبل) . ووفقاً لجيف بو، فإن ( آيفون 17 إير) iPhone 17 Air سيملأ الفراغ الذي خلفته توقف (آبل) عن إنتاج طراز (بلس) . يتماشى هذا مع استراتيجية ( آبل) في توحيد مجموعتها مع تقديم جهاز متوسط المستوى يحقق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والميزات المتميزة.
يشير غياب طراز (بلس) في مجموعة العام المقبل إلى أن (آبل) قد تركز على تقديم القيمة من خلال عدد أقل من الطرز. ومن المتوقع أن يتميز ( آيفون 17 إير) iPhone 17 Air بتصميمه النحيف وسهولة استخدامه، مما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة دون تعقيدات إضافية.
بفضل عامل الشكل المعاد تصميمه والشاشة المحسنة والابتكارات في الكاميرا وشريحة A19، من المتوقع أن يصبح (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air أحد أكثر إصدارات ( آبل) إثارة. وفي حين لا يزال هناك الكثير مما يجب تأكيده، فإن هذا الطراز القادم، ربما بمجموعة كاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي، قد يضع معياراً جديداً في تكنولوجيا الهواتف الذكية.