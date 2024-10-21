"آيفون 17 إير": تصميم أنيق وشاشة بحجم 6.6 بوصة

قدم خبراء التكنولوجيا تنبؤات متباينة حول تصميم وميزات (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air، لكن هناك إجماع على بعض الجوانب الرئيسية. وفقاً لمحلل سلسلة التوريد لشركة (مينغ تشي كيو) Apple، Ming-Chi Kuo، ومصادر أخرى، من المرجح أن يتميز (آبل 17 إير) iPhone 17 Air بشاشة مقاس 6.6 بوصة، مما يجعله في وضع مماثل للطرازات متوسطة الحجم الحالية في مجموعة (آبل) Apple.

في مذكرة بحثية حديثة مع شركة (هيتونغ انترناشونال) Haitong International، أكد المحلل جيف بو هذه الادعاءات. يقترح أن الجهاز سيحتوي على شريحة A19، والتي سيتم تصنيعها باستخدام نفس عملية شرائح 3نانومتر المتقدمة مثل شريحة (أيه 18 برو) A18 Pro. كما سلطت مذكرة بو الضوء على استخدام إطار من الألومنيوم وتقنية (بصمة الوجه) Face ID وتحول ملحوظ في التصميم من شأنه أن يميز (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air عن سابقاته. ومع ذلك، دعونا نلقي نظرة على جميع التغييرات والميزات المحتملة القادمة إلى (آيفون 17 إير) iPhone 17 Air.