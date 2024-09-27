"آيفون 16" يتسبب بخسائر فادحة للبائعين

ولكن الأمور ساءت منذ ذلك الحين. فقد دفع "جيه إيه" وفريقه قسطاً إجمالياً يزيد على 160 ألف درهم مقابل 80 هاتفاً، وتفاقم الوضع مع تزايد عدد الأجهزة التي غمرت السوق. وقال "جيه إيه": "في اليوم الثاني، اشترى موظفونا 57 جهازاً آخر، ودفعوا قسطاً يتراوح بين 800 إلى 1000 درهم لكل هاتف. وتوقعنا زيادة الطلب، كما يحدث عادة في الأيام القليلة الأولى بعد إطلاق الهواتف. ولكن الصدمة كانت أن الناس لم يأتوا لشرائها. حتى العملاء الذين دفعوا مقدماً تراجعوا عن الشراء".