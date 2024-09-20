آيفون 16 في متاجر الإمارات: حجز مسبق وطوابير انتظار

وصل هاتف "آيفون 16" إلى الإمارات ، واليوم، سيتمكن عشاق آبل أخيراً من الحصول على واحد أو أكثر من اثني عشر جهازاً منه.
إن أيام إطلاق هواتف آيفون ليست بالأيام العادية في الإمارات. فعلى مر السنين، رأينا حشوداً تخيم طوال الليل خارج متاجر آبل وطوابير لا نهاية لها تمتد عبر ممرات مراكز التسوق طوال اليوم. وليس من غير المعتاد أن نسمع عن أشخاص يشترون 11 هاتف آيفون (أو أكثر) دفعة واحدة. بل إن البعض يسافرون إلى دبي من نصف الكرة الأرضية فقط للحصول على الجهاز المرغوب فيه قبل أي شخص آخر.
ومع ذلك، اتخذت شركة آبل هذا العام تدابيراً أكثر ذكاءً للسيطرة على كل ما يحدث، بما في ذلك اشتراط الحجز عبر الإنترنت، وتحديد أوقات الاستلام، والحد من المشتريات إلى اثنين لكل مستخدم لهوية واحدة "آبل اي دي" "Apple ID" . ومع ذلك، فقد تم وضع الحواجز وخطط أمنية لأنه - على الرغم من كل شيء - لا يزال تجمع الحشود متوقعاً.
تتواجد فرق من صحيفة خليج تايمز على الأرض لرصد مشاعر الجمهور من الإثارة إلى دموع الفرح وبعض من خيبات الأمل - وكل شيء بين ذلك. إليكم آخر الأخبار:
7.30 صباحاً: "لا يعلم" بعض العملاء بالقواعد الجديدة
اصطف العديد من محبي هواتف آيفون في ياس مول دون حجز مسبق، ولكن سمح فقط لأولئك الذين حصلوا على تأكيد للحجز بالوقوف في الطابور.
وقال سعيد إبراهيم، الذي وصل إلى المركز التجاري في الساعة السادسة صباحاً للشراء مباشرة من المتجر: "لم أكن على علم بهذه القاعدة الجديدة التي جاءت بها شركة آبل. في العام الماضي، حصلت على هاتف دون أي مشاكل، ولكن الآن يُقال لنا أنه إذا لم يكن لدينا حجز، فيجب أن نغادر".
7.25 صباحاً: لا حجز، إذاً لا دخول
هل تخطط للذهاب إلى المركز التجاري؟ إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف آيفون، تأكد من أن يكون لديك حجز مسبق لأنه لن يُسمح لك بالذهاب إلى أبعد من نقطة معينة بدونه، سواء في دبي مول أو ياس مول.
7.21 صباحاً: طوابير الانتظار في أبو ظبي
في متجر آبل في ياس مول، اصطف العملاء المتلهفون، على أمل أن يشاهدوا أحدث الهواتف الذكية.
7.13 صباحاً: تذكير
قال مسؤولون إن مستخدمي أجهزة آبل الذين حجزوا عبر الإنترنت مسبقاً سيتعين عليهم إظهار البريد الإلكتروني كدليل.
وإذا التقطت لقطة شاشة، معتقداً أن ذلك سيكون مفيداً، فلن تنجح هذه الطريقة! سيتعين عليك إظهار البريد الإلكتروني الأصلي كدليل. يجب على العملاء أيضاً تقديم هوية "آبل اي دي".
7 صباحاً: ممنوع الدخول!
أولئك الذين ربما خططوا للوقوف في طوابير أمام متاجر آبل - وخاصة في فرع الشركة الرائد في دبي مول - قبل ساعات العمل، كانوا ليصابوا بخيبة أمل كبيرة. فالأمن مشدد في المول ولا يُسمح لأحد بالدخول.
وهنا المشهد في دبي مول: