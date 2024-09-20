آيفون 16 في متاجر الإمارات: حجز مسبق وطوابير انتظار

ومع ذلك، اتخذت شركة آبل هذا العام تدابيراً أكثر ذكاءً للسيطرة على كل ما يحدث، بما في ذلك اشتراط الحجز عبر الإنترنت، وتحديد أوقات الاستلام، والحد من المشتريات إلى اثنين لكل مستخدم لهوية واحدة "آبل اي دي" "Apple ID" . ومع ذلك، فقد تم وضع الحواجز وخطط أمنية لأنه - على الرغم من كل شيء - لا يزال تجمع الحشود متوقعاً.