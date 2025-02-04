"آيفون" جديد و"ماك بوك إير": توقعات حدث "آبل" الربيعي 2025
بحسب ما ورد تستعد شركة "أبل" لحدث كبير في الربيع، حيث من المتوقع الإعلان عن العديد من المنتجات المثيرة. ووفقًا لـ "تومس جايد"Tom's Guide ، في حين تظل التفاصيل نادرة، تتزايد التكهنات حول أجهزة جديدة، بما في ذلك iPhone SE 4 المحدث، وMacBook Air المحدث، وأجهزة iPad المحدثة، وHomePod بشاشة. وإليك كل ما يمكننا توقعه من الحدث:
آيفون SE 4
يُشاع أن iPhone SE 4 سيكون أبرز ما في تشكيلة الربيع من Apple، ومن المحتمل إطلاقه تحت اسم iPhone 16E. سيمثل هذا الإصدار إصلاحًا كبيرًا لجهاز iPhone الملائم للميزانية من Apple، والذي يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة - وهي ترقية من الشاشة السابقة مقاس 4.7 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أول جهاز من Apple يستخدم مودمًا داخليًا ومن المتوقع أن يشبه iPhone 14 في التصميم.
من ناحية الأداء، من المتوقع أن يتميز iPhone SE 4 بذكاء Apple، مما يجعله واحدًا من أكثر الهواتف الذكية الاقتصادية كفاءة في السوق. تشير الشائعات إلى أن السعر قد يبدأ بأقل من 500 دولار، مما يجعله منافسًا قويًا في قطاع الهواتف الذكية بأسعار معقولة.
ايباد 11 وايباد اير
قد تطرح Apple أيضًا أجهزة iPad محدثة، بما في ذلك iPad 11 وiPad Air. يُشاع أن iPad 11 سيحتوي على قدرات Apple Intelligence ومودم داخلي وشريحة A17 Pro القوية.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يحصل iPad Air على تحديث بسيط. ويشير مارك جورمان من بلومبرج إلى أنه سيتم تشغيله بواسطة شريحة M3 ويأتي مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard المعاد تصميمها، مما يعزز ميزات الإنتاجية.
ماك بوك اير M4
ومن بين الإصدارات المرتقبة بشدة جهاز MacBook Air من الجيل التالي، والذي من المتوقع أن يعمل بشريحة M4 الأحدث من Apple. ومن المرجح أن توفر هذه الترقية أداءً محسنًا وعمر بطارية أطول وقدرات ذكاء أفضل من Apple. وتشير التقارير إلى أن جهاز MacBook Air M4 قد يتم الكشف عنه حتى قبل الحدث الربيعي، ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
HomePod مع شاشة
يُشاع أن جهاز HomePod القادم من Apple سيغير قواعد اللعبة. قد يتم إطلاق HomePod من الجيل الثالث في وقت مبكر من شهر مارس وسيضم شاشة OLED مقاس 6 إلى 7 بوصات، وهي الأولى من نوعها في هذه المجموعة. ومن المتوقع أيضًا أن يدمج كل من Siri وApple Intelligence، مما يوفر التعرف المتقدم على الصوت والاتصال السلس مع أجهزة Apple Music وHomeKit.
وبعيدًا عن الأجهزة، من المتوقع أن تطرح شركة أبل العديد من التحديثات والميزات البرمجية. ويشاع أن ميزة iCloud الجديدة، "Confetti"، ستُحدث تغييرًا جذريًا في دعوات Apple Calendar، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.
كما تعمل Apple أيضًا على نظام التشغيل iOS 18.4، والذي من المتوقع إطلاقه في أبريل. ومن المتوقع أن يجلب التحديث تحسينات كبيرة إلى Siri، بما في ذلك ثلاثة تحسينات رئيسية ودعم لغة موسع لـ Apple Intelligence.
متى من المحتمل أن يقام حدث Apple الربيعي؟
ورغم أن أبل لم تؤكد بعد موعدًا رسميًا للحدث، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد يقام في أبريل/نيسان. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أبل ستعقد خطابًا رئيسيًا كاملًا أو ستختار سلسلة من البيانات الصحفية، على غرار نهجها العام الماضي. ونظراً لتوقع إطلاق iPhone SE 4 في وقت مبكر، فمن المرجح أن تقام الفعالية في أبريل/نيسان.