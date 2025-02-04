"آيفون" جديد و"ماك بوك إير": توقعات حدث "آبل" الربيعي 2025

ورغم أن أبل لم تؤكد بعد موعدًا رسميًا للحدث، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد يقام في أبريل/نيسان. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أبل ستعقد خطابًا رئيسيًا كاملًا أو ستختار سلسلة من البيانات الصحفية، على غرار نهجها العام الماضي. ونظراً لتوقع إطلاق iPhone SE 4 في وقت مبكر، فمن المرجح أن تقام الفعالية في أبريل/نيسان.