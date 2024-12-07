"آبل" تفتتح متجراً جديداً في العين العام المقبل
أعلنت شركة أبل، السبت، عن عزمها افتتاح متجر آخر - الخامس لها - في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025. وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن المتجر الجديد سيكون في مدينة العين بأبوظبي.
وفي بيان، قال "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لمجتمع رائع من المبدعين والمبتكرين والمطورين ورجال الأعمال، ونحن متحمسون لمواصلة تنمية فرقنا ودعم الشركات المحلية وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا هنا".
يقع متجرأبل Apple الأحدث في مدينة العين، وسيقدم تجربة تسوق وتعلم ممتعة للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة، في حين يعرض منتجات Apple الأكثر ابتكارًا.
وأضاف كوك: "نحن سعداء بافتتاح أحدث متجر لنا في أبوظبي ومواصلة مشاركة سحر شركة آبل مع المزيد من الأشخاص".
على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت شركة أبل أكثر من 6 مليارات درهم في جميع أنحاء الدولة، ودعمت أكثر من 38 ألف وظيفة إلى جانب الإنفاق مع الشركات الإماراتية واقتصاد تطبيقات iOS المزدهر.
ويواصل مجتمع المطورين الإماراتي العمل كقوة فعّالة للنمو الاقتصادي، ودعم الوظائف في مختلف أنحاء الدولة في الشركات الكبيرة والصغيرة. ومنذ إطلاق متجر التطبيقات، حقق المطورون في الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 5 مليارات درهم من تطبيقاتهم التي تبيع السلع والخدمات الرقمية للعملاء في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الأرباح بنسبة تزيد عن 750% منذ عام 2019.