"آبل" تفتتح متجراً جديداً في العين العام المقبل

ويواصل مجتمع المطورين الإماراتي العمل كقوة فعّالة للنمو الاقتصادي، ودعم الوظائف في مختلف أنحاء الدولة في الشركات الكبيرة والصغيرة. ومنذ إطلاق متجر التطبيقات، حقق المطورون في الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 5 مليارات درهم من تطبيقاتهم التي تبيع السلع والخدمات الرقمية للعملاء في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الأرباح بنسبة تزيد عن 750% منذ عام 2019.