آبل تفتتح أول متاجر لها في السعودية عام 2026
أعلنت شركة "آبل" اليوم عن خططها للتوسع في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال افتتاح أول متاجرها الرئيسية للتجزئة في المملكة ابتداءً من عام 2026. كما أعلنت الشركة عن افتتاح متجر إلكتروني في المملكة في صيف عام 2025.
ولأول مرة في السعودية، سيتمكن العملاء من شراء جميع منتجات "آبل" والاستفادة من خدمة العملاء والدعم المباشر باللغة العربية، وذلك وفقاً لما أعلنته شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان لها.
وأكد "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، حرص الشركة على توطيد علاقاتها مع العملاء السعوديين، ودعم شغفهم وطموحاتهم.
سيتيح هذا التوسع للعملاء مجموعة متنوعة من خيارات التسوق، بما في ذلك مقارنة المنتجات، والاطلاع على خيارات التمويل وطرق الدفع المختلفة. كما سيحظى العملاء بخدمات مخصصة ومساعدات في إعداد أجهزتهم من قبل فريق "آبل" المختص.
ستكون مواقع متاجر "آبل"، التي تعتزم الشركة افتتاحها في المملكة العربية السعودية، مميزة في الدرعية، أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو.
تواصل "آبل" تعزيز استثماراتها في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل أكاديمية "آبل" للمطورين التي تمّ افتتاحها في الرياض عام 2021. تقدم هذه الأكاديمية، الكائنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، برامج تدريبية للنساء في مجالات البرمجة والتصميم وريادة الأعمال. وقد نجحت خريجات الأكاديمية في إطلاق تطبيقات متنوعة للأسواق المحلية والدولية، ما ساهم في نمو قطاع تطبيقات الهواتف الذكية في المملكة.
وقد أنفقت شركة "آبل" أكثر من 10 مليارات ريال سعودي على الشركات المحلية في السنوات الخمس الماضية، كما تدعم ابتكارات الدفع العام مثل "آبل باي" (Apple Pay).