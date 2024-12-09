آبل تفتتح أول متاجر لها في السعودية عام 2026

تواصل "آبل" تعزيز استثماراتها في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل أكاديمية "آبل" للمطورين التي تمّ افتتاحها في الرياض عام 2021. تقدم هذه الأكاديمية، الكائنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، برامج تدريبية للنساء في مجالات البرمجة والتصميم وريادة الأعمال. وقد نجحت خريجات الأكاديمية في إطلاق تطبيقات متنوعة للأسواق المحلية والدولية، ما ساهم في نمو قطاع تطبيقات الهواتف الذكية في المملكة.