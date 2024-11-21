98% معدلات إشغال المكاتب الفاخرة في الرياض

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض لعام 2024 نحو 1.4%، بدعم من التوسع القوي بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية واستقرار التضخم عند 1.7%. وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية زيادة ربع سنوية ملحوظة بنسبة 23.4% في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 11.7 مليار ريال سعودي، مما يؤكد ثقة المستثمرين القوية. بالإضافة إلى ذلك، نقلت أكثر من 120 شركة أجنبية، بما في ذلك شركات كبرى مثل جولدمان ساكس وفروست آند سوليفان، مقارها الإقليمية إلى الرياض هذا العام. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على جاذبية الرياض كمركز إقليمي رئيسي للأعمال التجارية الدولية.