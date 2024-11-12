8.5 مليون درهم إيجار فيلا فاخرة في دبي لمدة عامين
يستمر سوق العقارات الفاخرة في دبي في تحقيق مستويات غير مسبوقة، حيث تترافق معاملات البيع الفلكية مع قيم مماثلة في سوق الإيجار أيضاً.
وتسلط عملية استئجار فيلا فاخرة للغاية بمبلغ 8.5 مليون درهم إماراتي لمدة عامين في منطقة أم الشيف في دبي الضوء على الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة الجاهزة للسكن في المدينة.
وتعتبر صفقة تأجير فيلا بمساحة 24 ألف قدم مربع على قطعة أرض مساحتها 15 ألف قدم مربع رقماً قياسياً في المجتمع السكني الحصري في الجزء الغربي من دبي.
تم إدارتها بين "فام ليفينغ " fäm Living و "فام لوكس"fäm Lux، أقسام من "فاك بروبارتيز" fäm Properties التي تلبي احتياجات العملاء ذوي القيمة الصافية العالية وتدير الإيجارات الفاخرة المفروشة بالكامل.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "مع استقطاب دبي لجمهور النخبة من أصحاب الملايين والمليارات، يتزايد الطلب على العقارات الفاخرة المفروشة بالكامل والجاهزة للسكن."
في حين من المتوقع أن تجذب الإمارات العربية المتحدة 6700 مليونير إضافي بحلول نهاية عام 2024، فإن سوق دبي لديه إمدادات محدودة من الفيلات الفاخرة للغاية.
وتشير تقارير موقع "دي إكس بي إنتراكت" إلى أنه من بين 61,558 فيلا من المقرر الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، هناك 379 فيلا فقط يصل سعرها إلى 60 مليون درهم أو أكثر، في حين يتراوح سعر 833 فيلا بين 30 و60 مليون درهم، و2,854 فيلا يتراوح سعرها بين 15 و30 مليون درهم.
وأضاف المسدي: "إن هذا المخزون المحدود، إلى جانب سمعة دبي كوجهة رئيسية للأفراد ذوي الثروات العالية، يشير إلى إمكانات نمو قوية في قطاع العقارات الفاخرة للغاية. كما أن الطلب على العقارات الراقية واضح أيضاً في سوق إعادة البيع، خاصةً بالنسبة للشقق التي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم."
وأشار: "بين عامي 2023 و2024، ارتفعت معاملات إعادة البيع في هذا القطاع بنسبة تزيد عن 25%، من 9.8 مليار درهم إلى 12.4 مليار درهم. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل معاملات إعادة البيع فقط، وتستبعد المبيعات على الخريطة، مما يعكس الطلب القوي والمستمر على العقارات الفاخرة في دبي."
وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم، والتي تشمل المبيعات الأولى من المطورين ومعاملات إعادة البيع، نمواً كبيراً.
كشفت بيانات "دبي إنتيراكت" DXB Interact أن الشقق والفيلات الفاخرة للغاية حققت مبيعات قياسية بلغت 86.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023، وهي قفزة كبيرة بنسبة 1245% مقارنة بـ 6.4 مليار درهم إماراتي في عام 2016.