8.5 مليون درهم إيجار فيلا فاخرة في دبي لمدة عامين

وتشير تقارير موقع "دي إكس بي إنتراكت" إلى أنه من بين 61,558 فيلا من المقرر الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، هناك 379 فيلا فقط يصل سعرها إلى 60 مليون درهم أو أكثر، في حين يتراوح سعر 833 فيلا بين 30 و60 مليون درهم، و2,854 فيلا يتراوح سعرها بين 15 و30 مليون درهم.

وأضاف المسدي: "إن هذا المخزون المحدود، إلى جانب سمعة دبي كوجهة رئيسية للأفراد ذوي الثروات العالية، يشير إلى إمكانات نمو قوية في قطاع العقارات الفاخرة للغاية. كما أن الطلب على العقارات الراقية واضح أيضاً في سوق إعادة البيع، خاصةً بالنسبة للشقق التي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم."

وأشار: "بين عامي 2023 و2024، ارتفعت معاملات إعادة البيع في هذا القطاع بنسبة تزيد عن 25%، من 9.8 مليار درهم إلى 12.4 مليار درهم. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل معاملات إعادة البيع فقط، وتستبعد المبيعات على الخريطة، مما يعكس الطلب القوي والمستمر على العقارات الفاخرة في دبي."

وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم، والتي تشمل المبيعات الأولى من المطورين ومعاملات إعادة البيع، نمواً كبيراً.