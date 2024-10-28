8.2% ارتفاع أسعار الفلل في أبوظبي خلال عام
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن أسعار المساكن في أبوظبي نمت بشكل أسرع في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق.
وارتفع مؤشر أسعار "فاليوسترات" بنسبة 1.7 في المائة ربع سنوياً و5.3 في المائة سنوياً ليصل إلى 120.7 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة أساسية في بداية عام 2021.
وشهد مؤشر القيمة العقارية ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، و8.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 128.3 نقطة. وتسارع نمو قطاع الشقق بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، و2.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 113.4 نقطة.
بلغ متوسط القيمة المرجحة للمنزل هذا الربع 9,924 درهماً للمتر المربع (922 درهماً للقدم المربع)، وبلغ سعر الشقق 10,667 درهماً للمتر المربع (991 درهماً للقدم المربع)، والفيلات 8,127 درهماً للمتر المربع (755 درهماً للقدم المربع).
وشهدت جزيرة السعديات أعلى مكاسب رأسمالية سنوية هذا الربع، حيث ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 19.9 في المائة. وشهدت الفلل في الراحة نموًا بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت مدينة محمد بن زايد بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وظلت أسعار المساكن في قرية هيدرا والريف مستقرة مقارنة بالعام الماضي. وكانت الشقق الأفضل أداءً من حيث مكاسب رأس المال السنوية في الريف (4.9 في المائة)، وجزيرة السعديات (4.5 في المائة)، والمنيرة (3.6 في المائة).
وسجل مؤشر أسعار الإيجارات في أبوظبي نمواً ثابتاً بنسبة 5.8% سنوياً و2.6% ربع سنوياً ليصل إلى 115 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.
وسجلت الفلل 121.6 نقطة، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 5.7% سنويًا و2.7% ربع سنويًا. وسجلت الشقق 109.2 نقطة، بارتفاع 6.0% على أساس سنوي و2.4% ربع سنويًا. وبلغ متوسط العائد الإجمالي 7.5%، مع ارتفاع الشقق بنسبة 7.9% والفيلات بنسبة 6.5%. وبلغ متوسط معدل الإشغال 85.7%.
وشهدت أبوظبي إنجاز 1442 شقة و593 فيلا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 22.8% من المشاريع السكنية المتوقعة لكامل عام 2024. ويبلغ إجمالي المشاريع المقرر إنجازها في عام 2024 ما مجموعه 8907 وحدة سكنية.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات على الخريطة 18.384 درهماً (1.708 درهماً للقدم المربع)، بزيادة 32.5% ربع سنوية و33% سنوياً. وانخفض متوسط حجم مبيعات المنازل على الخريطة بنسبة 4.6% سنوياً إلى 3.4 مليون درهم. وانخفض حجم معاملات البيع على الخريطة في أبوظبي، الذي يمثل 41.2% من إجمالي المبيعات، بنسبة 36.7% ربع سنوية و58.6% على أساس سنوي، بسبب إطلاق عدد أقل من المشاريع هذا العام.
وبلغ متوسط أسعار المساكن الجاهزة 11,507 درهم للمتر المربع (1,069 درهم للقدم المربع)، بزيادة سنوية بلغت 6.4%، لكنها انخفضت بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي. وبلغ متوسط حجم التذاكر للمنازل الجاهزة 2.2 مليون درهم، بانخفاض 3.3% على أساس ربع سنوي، لكنها ظلت مستقرة على أساس سنوي.
سجل حجم المعاملات للعقارات الجاهزة نمواً بنسبة 18.9% على أساس ربع سنوي، و51.1% على أساس سنوي.
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهد سوق العقارات في أبوظبي 2,594 معاملة رهن عقاري عبر جميع فئات الأصول مقابل 1,495 معاملة نقدية للعقارات الجاهزة، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المنسوبة لمعاملات الرهن العقاري 13.5 مليار درهم، بإجمالي معاملات نقدية بلغ 4.2 مليار درهم.
وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات: "إن النمو المستمر في القطاعات السكنية والمكتبية والصناعية والضيافة يؤكد على نضج واستقرار ظروف سوق أبوظبي، مما يعزز مكانتها التنافسية في المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة".