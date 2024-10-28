8.2% ارتفاع أسعار الفلل في أبوظبي خلال عام

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن أسعار المساكن في أبوظبي نمت بشكل أسرع في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق.

وارتفع مؤشر أسعار "فاليوسترات" بنسبة 1.7 في المائة ربع سنوياً و5.3 في المائة سنوياً ليصل إلى 120.7 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة أساسية في بداية عام 2021.