700 ألف متر مكعب سنوياً من الخرسانة الجاهزة إنتاج المصنع الجديد بدبي
تم افتتاح مصنع جديد للخرسانة الجاهزة في دبي بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 700 ألف متر مكعب.
ويعتبر المصنع، الذي أطلق عليه اسم "سيفتك"، أكبر مصنع للخرسانة الجاهزة في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث ثورة في صناعة البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول الخرسانة الجاهزة المتقدمة المصممة لرفع جودة وكفاءة تسليم المشاريع، لا سيما في ضوء النمو السريع في هذا القطاع.
ويمتد المصنع على مساحة 2.2 مليون قدم مربع، ويتضمن منطقة إنتاج بمساحة 750 ألف قدم مربع وساحة تخزين بمساحة 800 ألف قدم مربع.
وافتتحت شركة "إم آي جي" القابضة ومجمع الصناعات الوطنية، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، المنشأة الجديدة يوم الاثنين. وحضر حفل الافتتاح عبدالله بن دميثان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهندس عبد الحليم موحد رئيس مجلس إدارة شركة إم آي جي القابضة وشركة سيفتك.
وقال موحد إن المصنع سيلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل صناعة البناء في دولة الإمارات والمنطقة من خلال تقنيات الجيل القادم للخرسانة الجاهزة.
وأضاف أن "هذا الإنجاز يتماشى مع رؤيتنا للتوسع في قطاع البناء وتقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة والجودة".
وقال عبدالله بن دميثان: "يساهم قطاع البناء بنحو 12% في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.26% حتى عام 2030. ويعد الابتكار مفتاحاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية في التصنيع، وستعمل التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها سيف تيك على تعزيز جودة البناء وتعزيز سلسلة التوريد المحلية والإقليمية لحلول الخرسانة الجاهزة".
ويمثل افتتاح أكبر مصنع للخرسانة الجاهزة في الشرق الأوسط مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة البناء والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم البرامج الوطنية.