700 ألف متر مكعب سنوياً من الخرسانة الجاهزة إنتاج المصنع الجديد بدبي

ويعتبر المصنع، الذي أطلق عليه اسم "سيفتك"، أكبر مصنع للخرسانة الجاهزة في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث ثورة في صناعة البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول الخرسانة الجاهزة المتقدمة المصممة لرفع جودة وكفاءة تسليم المشاريع، لا سيما في ضوء النمو السريع في هذا القطاع.