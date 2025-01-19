60 مليار درهم أرباح سوق إعادة بيع العقارات في دبي

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "إن المكاسب الرأسمالية الكبيرة التي حققها المستثمرون تؤكد على ديناميكية السوق وفعالية إطارنا التنظيمي الذي تديره حكومة حكيمة. ونتوقع أن تشجع هذه الأرباح إعادة الاستثمار وجذب رأس مال جديد، حيث يدرك المستثمرون المرونة والإمكانات الطويلة الأجل لسوقنا. ونشيد بدائرة الأراضي والأملاك في دبي على التدابير التحويلية التي اتخذتها العام الماضي، ونتطلع إلى مزيد من التقدم في عام 2025، مما يعزز مكانة دبي العقارية العالمية".