60 مليار درهم أرباح سوق إعادة بيع العقارات في دبي
أظهر تقرير أن سوق العقارات الثانوية في دبي ستحقق مكاسب رأسمالية بقيمة 59.7 مليار درهم في عام 2024، وهو ما يمثل 32% من إجمالي قيمة إعادة البيع القياسية في دبي البالغة 188.1 مليار درهم العام الماضي.
وبحسب البيانات التي نشرتها شركة fäm Properties اليوم، ارتفعت أرباح إعادة البيع الإجمالية العام الماضي بنسبة 34 في المائة مقارنة بعام 2023، لتكمل قفزة هائلة بنسبة 1300 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكشفت بيانات من «دي إكس بي إنتراكت» تغطي 136 منطقة في مختلف أنحاء الإمارة، أن أعلى مبلغ من مكاسب رأس المال بلغ 6.48 مليار درهم، تم تحقيقه في نخلة جميرا.
كما احتلت مناطق سكنية بارزة مثل دبي مارينا، ودبي هيلز استيت، ووسط مدينة دبي، وخليج الأعمال، المراكز العشرة الأولى من حيث مكاسب رأس المال السنوية.
وقد حدث الأمر نفسه مع منطقة قرية جميرا الدائرية، والتي كانت أيضًا المنطقة الأعلى أداءً من حيث مبيعات مطوري العقارات الجاهزة في عام 2024، واحتلت المرتبة الثانية بعد مرسى دبي في إجمالي معاملات إعادة البيع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "إن المكاسب الرأسمالية الكبيرة التي حققها المستثمرون تؤكد على ديناميكية السوق وفعالية إطارنا التنظيمي الذي تديره حكومة حكيمة. ونتوقع أن تشجع هذه الأرباح إعادة الاستثمار وجذب رأس مال جديد، حيث يدرك المستثمرون المرونة والإمكانات الطويلة الأجل لسوقنا. ونشيد بدائرة الأراضي والأملاك في دبي على التدابير التحويلية التي اتخذتها العام الماضي، ونتطلع إلى مزيد من التقدم في عام 2025، مما يعزز مكانة دبي العقارية العالمية".
تعكس أرقام إعادة البيع الإجمالية القياسية لعام 2024، ارتفاعًا بنسبة 21 في المائة في القيمة وارتفاعًا بنسبة 14 في المائة في الحجم إلى 61.100 معاملة على أساس سنوي، تحول المشترين إلى المنازل الجاهزة، وانجذاب المستثمرين إلى العائدات الإيجارية المرتفعة، وترقيات البنية التحتية التي تزيد من جاذبية العقارات.
كان هذا العام قياسياً على مستوى العقارات في دبي، مع نمو سنوي في كل قطاع عقاري، توجته زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي في الحجم الإجمالي لمبيعات الشقق، مع 141,168 صفقة بقيمة 260.6 مليار درهم.
وارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 21.1% إلى 30,938 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، كما ارتفعت معاملات العقارات التجارية بنسبة 10.1% من حيث الحجم إلى 4,304 وحدة بقيمة 9.7 مليار درهم، في حين بيعت 4,352 قطعة أرض بقيمة 86.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6%.