529 مليون درهم لبناء مشروع "نايا" السكني الفاخر بدبي

وتضع نايا في منطقة دستركت ون رفاهية السكان على رأس أولوياتها من خلال مجموعة كبيرة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة وملاعب رياضية ومساحات خضراء مترامية الأطراف وصالة على السطح. ويمكن للعائلات الاستمتاع بمناطق لعب مخصصة للأطفال وحمامات سباحة. كما يوفر الوصول المباشر إلى بحيرة كريستال التي تبلغ مساحتها 35 هكتاراً وشواطئها فرصاً لا حصر لها للتجديف بالكاياك والتجديف بالألواح والرياضات المائية الأخرى. يقع مشروع نايا في منطقة دستركت ون على بعد 4 كيلومترات فقط من قلب وسط مدينة دبي، و10 دقائق من مضمار ميدان لسباق الخيل، و20 دقيقة من مطار دبي الدولي.