529 مليون درهم لبناء مشروع "نايا" السكني الفاخر بدبي
منحت شركة "ميدان"، العضو في دبي القابضة للعقارات، عقداً بقيمة 529 مليون درهم لشركة "بهاتيا" للمقاولات العامة لبناء برج "نايا" في منطقة "ديستريكت وان" الواقعة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.
ويتألف المشروع من ثلاثة أبراج سكنية ذات أسطح خضراء تضم 456 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم وفيلات مطلة على البحيرة. وستتولى شركة بهاتيا للمقاولات العامة، وهي شركة مقاولات وإنشاءات مستقلة تتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في المنطقة، تشييد البرج الأول (G+20) والبرج الثاني (G+12) والبرج الثالث (G+16)، إلى جانب وسائل الراحة. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2027.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: "بفضل تصميمه المتطور ووسائل الراحة المتميزة، يضع المشروع معياراً جديداً للمشاريع السكنية الكبرى المخطط لها في دولة الإمارات. هنا، يمكن للسكان التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بوسائل الراحة على طراز المنتجعات وتجربة أفضل ما في المعيشة الراقية. يسعدنا أن نتعاون مع شركة ذات خبرة مثل شركة بهاتيا للمقاولات العامة في هذا المشروع لتحويل رؤيتنا إلى حقيقة وإثراء المشهد العقاري النابض بالحياة في دبي".
وقال "أجاي بهاتيا"، رئيس مجلس إدارة شركة بهاتيا للمقاولات العامة: "يشرفنا أن نعمل مع شركة دبي القابضة للعقارات لبناء مشروع نايا في منطقة ديستريكت ون وأن نستفيد من خبراتنا في مشروع يجسد الفخامة والدقة. إن عقوداً من الخبرة والتزامنا الراسخ بالجودة من شأنها أن تضمن التسليم في الوقت المناسب لهذا التطوير الاستثنائي، مما يعكس رؤيتنا المشتركة للتميز".
وتضع نايا في منطقة دستركت ون رفاهية السكان على رأس أولوياتها من خلال مجموعة كبيرة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة وملاعب رياضية ومساحات خضراء مترامية الأطراف وصالة على السطح. ويمكن للعائلات الاستمتاع بمناطق لعب مخصصة للأطفال وحمامات سباحة. كما يوفر الوصول المباشر إلى بحيرة كريستال التي تبلغ مساحتها 35 هكتاراً وشواطئها فرصاً لا حصر لها للتجديف بالكاياك والتجديف بالألواح والرياضات المائية الأخرى. يقع مشروع نايا في منطقة دستركت ون على بعد 4 كيلومترات فقط من قلب وسط مدينة دبي، و10 دقائق من مضمار ميدان لسباق الخيل، و20 دقيقة من مطار دبي الدولي.
ويقع مشروع دستركت ون في واحدة من أرقى مناطق دبي، وهو عبارة عن مجتمع مخطط بشكل رئيسي يمزج بين الفخامة والطبيعة. تم تصميم دستركت ون للحياة الداخلية والخارجية، حيث تم تخصيص 60% من المساحة للمساحات الخضراء المفتوحة، كما يوفر أكثر من 8 كم من مسارات ركوب الدراجات والجري بالإضافة إلى 14 كم من الحياة على الشاطئ، مما يعيد تعريف أنماط الحياة الداخلية والخارجية الحديثة.