505 ملايين درهم قيمة الصفقة العقارية الأكبر بدبي

وقال عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن العقارية: "مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كقوة تجارية عالمية، تلتزم درفن العقارية بلعب دور رئيسي في تشكيل المشهد العقاري التجاري في المدينة. ومن خلال توسيع محفظتنا بهذا المبنى التاريخي، فإننا لا نعزز عروضنا فحسب، بل وندعم أيضاً طموحات الشركات المحركة لمدينة دبي. إن نقل مقرنا الرئيسي إلى إعمار سكوير 3 هو خطوة مهمة بالنسبة لنا - فهو يضعنا في قلب الحدث، حيث يزدهر الإبداع وتنمو الفرص".