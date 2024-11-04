505 ملايين درهم قيمة الصفقة العقارية الأكبر بدبي
سجلت منطقة وسط مدينة دبي مؤخراً أكبر صفقة عقارية لها لهذا العام، حيث أضافت شركة "درفن" العقارية مبنى "إعمار سكوير 3 "إلى محفظتها من خلال عملية استحواذ بقيمة 505 ملايين درهم.
ويقع المبنى في قلب وسط مدينة دبي، ويمتد على مساحة 378,885 قدم مربع، ويمثل عنواناً مرموقاً ومفضلًا للشركات الرائدة التي تسعى إلى الشهرة والظهور. ونظراً إلى أن مساحات المكاتب المتميزة في هذا الموقع الرئيسي محدودة جداً، فإن الاستحواذ الاستراتيجي لشركة درفن العقارية يضمن للشركات إمكانية الحصول على بيئات استثنائية مصممة لتعزيز النمو.
وقال عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن العقارية: "مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كقوة تجارية عالمية، تلتزم درفن العقارية بلعب دور رئيسي في تشكيل المشهد العقاري التجاري في المدينة. ومن خلال توسيع محفظتنا بهذا المبنى التاريخي، فإننا لا نعزز عروضنا فحسب، بل وندعم أيضاً طموحات الشركات المحركة لمدينة دبي. إن نقل مقرنا الرئيسي إلى إعمار سكوير 3 هو خطوة مهمة بالنسبة لنا - فهو يضعنا في قلب الحدث، حيث يزدهر الإبداع وتنمو الفرص".
وأضاف هادي حمرا، الشريك الإداري في شركة درفن العقارية: "تم إجراء عملية الشراء من خلال صندوق مخصص، مما يضمن التوسع المدروس لشركة درفن العقارية. إن نقل المقر الرئيسي للشركة إلى إعمار سكوير 3 لا يشير إلى النمو فحسب، بل ويعزز أيضاً سمعة دريفن العقارية كلاعب موثوق ومؤثر في سوق العقارات التنافسية في دبي".
ومن المتوقع أن يحدث هذا الاستحواذ تأثيراً كبيراً على المشهد العقاري التجاري في وسط مدينة دبي من خلال توفير مساحات مكتبية متميزة تشتد الحاجة إليها. وتستعد شركة درفن العقارية لجذب الشركات الرائدة إلى المنطقة، مما يساهم في استمرار النشاط والنمو الاقتصادي في أحد أكثر مراكز الأعمال النشطة في العالم.
تولت شركة درفن العقارية إدارة بعض من أرقى الوجهات في دبي. وتضم محفظتها مشاريع شهيرة مثل فيلا سي ميرور على جزيرة جميرا باي وريكسوس ريزيدنسز على طريق المركز المالي.