50% تخفيض رسوم تسجيل العقارات بالشارقة خلال معرض "إيكرز 2025"

وأضاف السويدي: "تجذب هذه الأنواع من العروض مستثمرين جدداً ومستخدمين نهائيين وعارضين. وقد شهدت الشارقة إطلاق العديد من المشاريع الجديدة من قبل أرادا وأليف وآيفا وغيرها والتي لم تكن موجودة من قبل. كما زاد الطلب بعد إدخال نظام التملك الحر في الشارقة قبل بضع سنوات".