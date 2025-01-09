50% تخفيض رسوم تسجيل العقارات بالشارقة خلال معرض "إيكرز 2025"
سيحصل المستثمرون والمستخدمون النهائيون الذين يتطلعون إلى شراء وبيع العقارات في الشارقة على خصم بنسبة 50 بالمائة على الرسوم الحكومية خلال معرض الشارقة العقاري – إيكرز 2025.
وأكد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المشترين والبائعين سيدفعون 2% فقط بدلاً من 4% رسوم التسجيل والمعاملة خلال المعرض الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.
وأضاف أن المعرض يتوسع كل عام بسبب القوانين الخاصة بالتملك الحر وخصم 50% على رسوم التسجيل لشراء وبيع العقارات خلال أيام المعرض الأربعة.
وأضاف السويدي: "تجذب هذه الأنواع من العروض مستثمرين جدداً ومستخدمين نهائيين وعارضين. وقد شهدت الشارقة إطلاق العديد من المشاريع الجديدة من قبل أرادا وأليف وآيفا وغيرها والتي لم تكن موجودة من قبل. كما زاد الطلب بعد إدخال نظام التملك الحر في الشارقة قبل بضع سنوات".
قال جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، إن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم البيع والشراء للمعاملات التي سيتم تنفيذها في «إيكرز 2025» سيلعب دوراً محورياً في تشجيع المزيد من الشركات على الاستثمار في الشارقة.
وكشف مدير إدارة التسجيل العقاري بالشارقة عبد العزيز راشد آل صالح، أن الدورة السابقة من المعرض شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المعاملات المسجلة، حيث تجاوزت قيمة الصفقات العقارية المسجلة خلال المعرض ملياراً و400 مليون درهم.
وأكد أن هذا الأمر يوفر فوائد كبيرة لجميع المشاركين، ما دفع اللجنة المنظمة إلى توسعة مساحة المعرض هذا العام لتلبية الطلب المتزايد من شركات العقارات الراغبة في المشاركة.
من المقرر أن يسجل معرض الشارقة العقاري "ايكرز" أكبر نسخة له هذا العام بمشاركة قياسية تزيد على 110 عارضين يمثلون كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وكبار المطورين العقاريين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، إلى جانب المشاركين الجدد.
ويقام المعرض الذي تنظمه غرفة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير العقاري على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع وفرص الاستثمار في القطاع العقاري، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، وقطع الأراضي، ومشاريع تطوير الفنادق والضيافة - المكتملة أو قيد الإنشاء.