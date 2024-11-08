5 مليارات دولار تكلفة مشروع جزيرة شوبا في بأم القيوين
أحد أكبر الجزر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد مشروعاً تطويرياً فاخراً، ومن المتوقع أن يحدث تحولاً كبيراً في أم القيوين، ثاني أصغر إمارة وأقلها سكاناً في البلاد.
تبلغ قيمة المرحلة الأولى من جزيرة شوبا السينية من شوبا العقارية 5 مليار دولار أمريكي، وستستقبل أكثر من 25 ألف ساكن عبر 8 آلاف وحدة عند اكتمالها.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال "فرانسيس ألفريد"، الرئيس التنفيذي لشركة شوبا العقارية، إن "المشروع الفريد من نوعه" قبالة ساحل أم القيوين سيضع معياراً جديداً للحفاظ على الطبيعة عند بناء مساحات سكنية وتجارية فخمة وعالية الجودة.
يقول ألفريد: "تعد جزيرة شوبا السينية جوهرة غير مستغلة لها تراث طبيعي هائل، ونهدف إلى تقديمها للعالم من خلال مشروع شوبا العقارية، وهو مشروع مشترك مع عقارات أم القيوين. ومن المقرر أن يعمل المشروع على تحويل مدينة أم القيوين بصورة إيجابية، وأن يجذب مشاريع تطوير عالية الجودة، وبالتالي يحسن مستوى معيشة السكان".
وقد اكتمل تقريباً بناء الجسر الرابط للجزيرة، وبدأت بالفعل أعمال التجريف، وهو أمر أساسي لإنشاء مراسي الفيلات والقوارب في مشروع جزيرة شوبا السينية في أم القيوين من شوبا العقارية. وستبدأ أعمال البنية التحتية في الموقع في هذا الربع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2025.
يهدف المشروع إلى تسهيل الحياة الفاخرة في الجزيرة وسط بيئة معيشية طبيعية محاطة بمجموعة واسعة من أنواع النباتات والحيوانات التي تشكل جزءاً من الموائل الطبيعية للجزيرة، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى في غضون عامين آخرين، بحلول ديسمبر 2027، وفقاً لـ ألفريد.
وأضاف: "نستطيع تحقيق هذا الإنجاز بسرعة بفضل نموذج التكامل الخلفي الفريد الذي تتبناه شركة شوبا العقارية، والذي يعزز الكفاءة عبر المراحل المتنوعة من التصميم والهندسة والبناء. وعلاوة على ذلك، تعمل فرقنا الماهرة والمتخصصة حالياً على تطوير جزيرة شوبا السينية".
وتتصل جزيرة شوبا السينية بالبر الرئيسي عبر جسر يبلغ طوله نحو 1.2 كيلومتر. ويمتد المشروع الحالي على مساحة 1.5 كيلومتر مربع من الأرض، مع بحيرات يبلغ طولها أكثر من 5.0 كيلومتر. ويقول ألفريد: "إنه مشروع متعدد الاستخدامات حيث توجد وحدات سكنية تحتوي على شقق وفيلات وقصور ومنتجعين فاخرين، وسوف يتميز المشروع بالحدائق ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية والشواطئ العامة والخاصة ومراكز الرياضات المائية وملعب الجولف، فضلاً عن المراسي ونادي اليخوت. بالإضافة إلى ذلك، ستقع معظم الوحدات السكنية فوق الماء، مع ساحل مذهل يمتد على مسافة 12 كيلومتراً على الأقل".
وسيضم المشروع أيضاً ناديين، أحدهما للفيلات والآخر لبقية الحي.
وقال مسؤول شركة شوبا إن أسعار الشقق تبدأ من 300 ألف دولار، وهو سعر دخول استثنائي لمستثمري العقارات الفاخرة. وتبدأ أسعار الفلل المكونة من أربع غرف نوم من 2.88 مليون دولار، وقد لاقت استحسان العملاء. وقال ألفريد: "على الرغم من أن علامتنا لا تندرج عادة ضمن العلامات التجارية التي تقدم عقارات فاخرة بأسعار اقتصادية، إلا أننا نسعى دائماً إلى تقديم عقارات بأسعار معقولة لعملائنا".
وقال ألفريد: "لقد تلقينا استجابة إيجابية للغاية من العملاء بعد الإطلاق الأولي لـ 200 شقة و 200 فيلا، تلا ذلك أربعة إطلاقات أخرى. حتى الآن، اجتذب المشروع مجموعة متنوعة من العملاء تضم الإماراتيين والهنود والبريطانيين والأمريكيين والروس والفرنسيين".
حققت شركة شوبا العقارية العام الماضي مبيعات بقيمة 4.24 مليار دولار في دبي، ونتوقع هذا العام تحقيق ناتج إجمالي يتجاوز 5 مليار دولار.
وبشكل عام، لدى المطور حوالي 40 مليون قدم مربع من المشاريع قيد الإنشاء، أي ما يقرب من 22 ألف وحدة. وعلى نحو مماثل، قال ألفريد إن 20 مليون قدم مربع من المشاريع في مرحلة التصميم حالياً، مما يؤثر على إجمالي الاكتمال.