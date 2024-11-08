5 مليارات دولار تكلفة مشروع جزيرة شوبا في بأم القيوين

وتتصل جزيرة شوبا السينية بالبر الرئيسي عبر جسر يبلغ طوله نحو 1.2 كيلومتر. ويمتد المشروع الحالي على مساحة 1.5 كيلومتر مربع من الأرض، مع بحيرات يبلغ طولها أكثر من 5.0 كيلومتر. ويقول ألفريد: "إنه مشروع متعدد الاستخدامات حيث توجد وحدات سكنية تحتوي على شقق وفيلات وقصور ومنتجعين فاخرين، وسوف يتميز المشروع بالحدائق ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية والشواطئ العامة والخاصة ومراكز الرياضات المائية وملعب الجولف، فضلاً عن المراسي ونادي اليخوت. بالإضافة إلى ذلك، ستقع معظم الوحدات السكنية فوق الماء، مع ساحل مذهل يمتد على مسافة 12 كيلومتراً على الأقل".