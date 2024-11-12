48 مليار درهم مبيعات"إعمار" خلال 9 أشهر
أعلنت شركة "إعمار للتطوير العقاري ش.م.ع"، الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمملوكة أغلبيتها لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، أمس الاثنين، عن تحقيق نمو قوي في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 48 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 28.9 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2023.
وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مسجلة إيرادات بقيمة 12.5 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 6 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 69% و35% على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
ومع استمرار زخم المبيعات، وصل إجمالي مبيعات إعمار إلى 83.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 47% عن ديسمبر 2023، وسيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات القادمة.
وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يجسد أداؤنا القوي الثقة التي يوليها عملاؤنا الكرام لرؤية إعمار. ومن خلال مواصلة الابتكار والبقاء في طليعة اتجاهات السوق، نقدم تجارب استثنائية تلبي تطلعات أنماط الحياة العصرية. وتتمحور استراتيجيتنا حول إضافة قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات دبي".
لقد ساهم النمو السكاني المتسارع في دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسفر والضيافة. ومع اقتراب عدد سكان المدينة من 3.8 مليون نسمة واستمرار ارتفاعه، يزداد الطلب على الإسكان والبنية التحتية والخدمات بوتيرة غير مسبوقة. ويتعزز هذا النمو بفضل القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم، مما يجذب مجتمعاً متنوعاً من المهنيين المحترفين.
وقالت الشركة في بيان لها: "تؤكد المبيعات القوية التي حققتها إعمار للتطوير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على قدرة المنطقة على استيعاب هذا النمو السكاني، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاستثمار والنمو الاقتصادي".