48 مليار درهم مبيعات"إعمار" خلال 9 أشهر

وقالت الشركة في بيان لها: "تؤكد المبيعات القوية التي حققتها إعمار للتطوير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على قدرة المنطقة على استيعاب هذا النمو السكاني، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاستثمار والنمو الاقتصادي".