47% ارتفاع حجم تداولات العقارات في الشارقة
شهد القطاع العقاري في الشارقة نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع حجم التداولات بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 28 مليار درهم. وتم تسجيل 69,078 صفقة خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 16.5% عن العام الماضي.
وقد أصبحت الشارقة وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، حيث استقطبت 114 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتصدر مواطنو دولة الإمارات قائمة المستثمرين، باستثمارات بلغت 13.7 مليار درهم في 22.908 عقارات. أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (غير الإماراتيين)، فقد استثمروا 1.7 مليار درهم في 1.166 عقاراً. وبلغت استثمارات المواطنين العرب من خارج دول المجلس 5.1 مليار درهم في 4.651 عقاراً، في حين وصلت استثمارات باقي الجنسيات إلى 7.5 مليار درهم في 4.587 عقاراً.
وأكد التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، حيث أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية، منها ارتفاع إجمالي عدد معاملات البيع، وبيع حق الانتفاع، والعقود الأولية إلى 17 ألف معاملة، مقارنة بـ 11 ألف معاملة لنفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة لقيمة رهونات العقارات، فقد بلغت 7.5 مليار درهم، من خلال 3229 معاملة.
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على مختلف أنواع المعاملات، خاصة سندات الملكية وتجزئة الوحدات العقارية ومعاملات البيع. وأضاف الشامسي أن معاملات التعاقد الأولية شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً بفضل اهتمام المستثمرين بالمشاريع التطويرية الجديدة. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي يحصدها القطاع العقاري في الشارقة تُبشر بمزيد من النمو والازدهار في المستقبل.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تسجيل 8 مشاريع عقارية جديدة، تنوعت بين الأبراج والمجمعات السكنية التجارية.
وقد تم تسجيل 9216 معاملة عقارية في مختلف مناطق الإمارة، فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 88.2 مليون قدم مربعة، موزعة على 220 مساحة متداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
واستحوذت مدينة الشارقة على الحصة الأكبر من هذه التداولات بواقع 8311 صفقة في 120 منطقة، بقيمة إجمالية بلغت 10.3 مليار درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية كأعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول والتي بلغت 2.2 مليار درهم من خلال 1980 صفقة، تلتها منطقة روضة القرط بواقع 839 صفقة، ثم تلال بـ 676 صفقة، ثم الخان بـ 615 صفقة.
وعلى صعيد أنواع العقارات، استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر بعدد 7657 معاملة، وبنسبة زيادة بلغت 83.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلتها العقارات التجارية بعدد 758 معاملة وبنسبة زيادة بلغت 8.2%، ثم العقارات الصناعية بعدد 653 معاملة وبنسبة زيادة بلغت 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بعدد 148 معاملة وبنسبة زيادة بلغت 1.6%.