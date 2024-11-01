47% ارتفاع حجم تداولات العقارات في الشارقة

وأكد التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، حيث أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية، منها ارتفاع إجمالي عدد معاملات البيع، وبيع حق الانتفاع، والعقود الأولية إلى 17 ألف معاملة، مقارنة بـ 11 ألف معاملة لنفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة لقيمة رهونات العقارات، فقد بلغت 7.5 مليار درهم، من خلال 3229 معاملة.