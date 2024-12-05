4.4 مليون درهم الإيجارالسنوي لشقة في نخلة جميرا.. الأغلى في تاريخ دبي
شهد منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسز الفاخر في نخلة جميرا صفقة تأجير تاريخية، حيث استُأجرت شقة بنتهاوس بـ 4.4 مليون درهم إماراتي، ما جعلها واحدة من أضخم صفقات تأجير الوحدات السكنية في دبي على الإطلاق. بل وتُعد هذه الصفقة، وفقاً لوكالة عقارية، الأغلى من نوعها في تاريخ المدينة.
وتتربع هذه الشقة الفاخرة على مساحة واسعة تبلغ 10000 قدم مربع، وتضم أربع غرف نوم فسيحة، إلى جانب منطقة معيشة ومساحة تناول طعام ومكتبة وغرفة تمارين رياضية حديثة ومجهزة بالكامل. كما تضم تراساً بمساحة 2700 قدم مربع ومسبحاً شفافاً لا متناهياً مع إطلالات بانورامية على المدينة وبرج العرب.
والمستأجر هو عائلة أوروبية ذات ثروة كبيرة عادت للعيش والعمل في دبي بعد فترة من الإقامة في الخارج، وذلك وفقاً لشركة العقارات "متروبوليتان بريميوم بروبرتيز" التي أبرمت هذه الصفقة.
وقد وقع اختيار العائلة على هذه الشقة البنتهاوس تحديداً لما تتمتع به من وسائل راحة فاخرة وخدمات كونسيرج فندقية متكاملة، فضلاً عن كونها جاهزة للسكن الفوري.
ولا تقتصر مزايا الإقامة في منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسز على فخامة الشقق فحسب، بل تمتد لتشمل باقة من الخدمات والمرافق الاستثنائية، منها شاطئ خاص و17 مطعماً بإدارة طهاة عالميين، ومسبح لا متناهي شاهق على ارتفاع 295 قدماً، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، إلى جانب العديد من وسائل الراحة الأخرى التي تضمن تجربة معيشية فاخرة لا مثيل لها.
وقال "فلاديمير ميناييف"، المتخصص في العقارات الفاخرة في شركة "متروبوليتان بريميوم بروبرتيز": "بدأ العميل رحلة البحث عن وحدات سكنية مميزة في النخلة، لكنّه لم يعثر على ما يلبي تطلعاته، فقرر رفع ميزانيته الأولية، ووقع اختياره على هذه الشقة البنتهاوس التي تقدم خدمات فندقية راقية، وتتميز بكونها جديدة تماماً".
وأضاف: "هذا البنتهاوس هو بلا منازع الأروع في دبي، فهو تحفة معمارية فريدة من نوعها. لقد آمنت بتميز هذا المشروع منذ اللحظة الأولى، ودفعت عملائي، ومنهم مالك هذا البنتهاوس، للاستثمار فيه مبكراً. والآن، يمتلك عدة وحدات به، وحصد ثمار رؤيته الاستثمارية بزيادة هائلة في قيمة استثماراته".
وفي مارس من العام الحالي، نجح "ميناييف" في إبرام صفقة بيع استثنائية لشقة فاخرة مكونة من أربع غرف نوم، مقابل 61 مليون درهم، مسجلاً بذلك واحدة من أعلى صفقات إعادة البيع في منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسز. وقد حقق مالك هذه الوحدة، الذي اقتناها خلال فترة الجائحة، ربحاً هائلاً وصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية.