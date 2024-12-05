4.4 مليون درهم الإيجارالسنوي لشقة في نخلة جميرا.. الأغلى في تاريخ دبي

وفي مارس من العام الحالي، نجح "ميناييف" في إبرام صفقة بيع استثنائية لشقة فاخرة مكونة من أربع غرف نوم، مقابل 61 مليون درهم، مسجلاً بذلك واحدة من أعلى صفقات إعادة البيع في منتجع رويال أتلانتس آند ريزيدنسز. وقد حقق مالك هذه الوحدة، الذي اقتناها خلال فترة الجائحة، ربحاً هائلاً وصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأصلية.