42 ألف وحدة سكنية بدبي يتم تسليمها خلال العام

ورغم التحديات التي قد تواجهها دورة التطوير، فإن "فينسيتور" تتبع عملية مبسطة. وأضاف "دوشي": "نطلق المشاريع، ونبيعها بسرعة، ونواصل في الوقت نفسه البناء والتسليم. بالطبع، قد تشكل عوامل مثل نقص الإمدادات والقوى العاملة، وضمان مراقبة الجودة تحديات في بعض الأحيان، ولكن بفضل الدعم القوي الذي نتلقاه من الحكومة، تتم إدارة هذه العقبات بشكل فعّال. إن الدعم المستمر من الحكومة لا يقدر بثمن في مساعدة المطورين على الحفاظ على الزخم وتقديم مشاريع ناجحة".