42 ألف وحدة سكنية بدبي يتم تسليمها خلال العام
بالنسبة لسوق العقارات في دبي، قد يتم تصنيف عام 2025 باعتباره "عام التسليم"، حيث من المقرر تسليم ما يقارب 42 ألف وحدة سكنية هذا العام، وفقاً للتوقعات.
وهذا أعلى بنحو 35% من عدد المنازل التي تم تسليمها العام الماضي والذي بلغ 27,541 وحدة. والواقع أن التوقعات تشير إلى أنه من المرجح تسليم 60 ألف وحدة أخرى العام المقبل.
ويبلغ إجمالي المشاريع العقارية قيد الإنشاء في دبي حالياً 1,180 مشروعاً، منها 325,546 وحدة سكنية قيد التطوير.
ومع ذلك، لا يرى المطورون أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى أي تراجع في السوق بشكل عام. وأخبر "فير فيجاي دوشي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فينسيتور"، صحيفة "خليج تايمز" في مقابلة: "يظل قطاع العقارات في دبي قوياً بسبب الطلب المرتفع المستمر من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يقترب عدد السكان في مدينة دبي من أربعة ملايين نسمة".
بلغت قيمة تعاملات العقارات في دبي العام الماضي نحو 761 مليار درهم، منها 526 مليار درهم عمليات شراء، وبيع، ورهن.
وقد قامت شركة "فينسيتور" العقارية مؤخراً بتسليم مشروع "فينسيتور بينيسيري"، والذي يعتبر أول مشروع سكني فاخر في دبي مخصص للصحة والعافية. ويقع المشروع في منطقة أرجان بجوار حديقة دبي المعجزة، ويضم 380 وحدة سكنية و39 وحدة تجارية. وقال "دوشي": "بالإضافة إلى ذلك، نحن على الطريق الصحيح لتسليم مشروع آخر مميز بحلول نهاية العام، ممّا يوسع محفظتنا ويساهم في النمو المستمر لقطاع العقارات". وذكر أن شركة "فينسيتور" تتوقع إطلاق مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم هذا العام.
ورغم التحديات التي قد تواجهها دورة التطوير، فإن "فينسيتور" تتبع عملية مبسطة. وأضاف "دوشي": "نطلق المشاريع، ونبيعها بسرعة، ونواصل في الوقت نفسه البناء والتسليم. بالطبع، قد تشكل عوامل مثل نقص الإمدادات والقوى العاملة، وضمان مراقبة الجودة تحديات في بعض الأحيان، ولكن بفضل الدعم القوي الذي نتلقاه من الحكومة، تتم إدارة هذه العقبات بشكل فعّال. إن الدعم المستمر من الحكومة لا يقدر بثمن في مساعدة المطورين على الحفاظ على الزخم وتقديم مشاريع ناجحة".