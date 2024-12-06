40 مليار درهم مبيعات العقارات بدبي في نوفمبر
شهد سوق العقارات في دبي شهراً مزدحماً آخر، حيث سجل إجمالي 13,502 عملية بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار درهم في نوفمبر.
وأظهر تحديث للسوق أصدرته شركة فام العقارية أن مبيعات الشقق بقيمة 19.9 مليار درهم ارتفعت بنسبة 31.2 في المائة من حيث الحجم إلى 10,857 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وشهد شهر نوفمبر أيضاً بيع 1,903 فلل بقيمة 10.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 387 عملية بيع لأراضي بقيمة 8.1 مليار درهم، على الرغم من انخفاض الأحجام بنسبة 35.8% و39.6% على التوالي مقارنة بنفس الشهر في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، بلغ عدد معاملات العقارات التجارية 354 معاملة بقيمة 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% في الحجم مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
ورغم أن هذا الشهر كان الأكثر اعتدالاً منذ أبريل/نيسان في هذا العام القياسي من حيث إجمالي قيمة المبيعات والحجم، إلا أن العدد الإجمالي للمعاملات ظل مرتفعاً بنسبة 10.5% عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما واصل متوسط سعر القدم المربع للعقارات ارتفاعه المطرد، حيث ارتفع بنسبة 8.8 في المائة إلى 1497 درهماً مقارنة بـ 1373 درهماً في نوفمبر الماضي، بعد نمو شهري سابق من 923 درهماً في عام 2020، و1115 درهماً في عام 2021، و1310 درهماً في عام 2022.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: "يواصل الأداء العام للسوق إظهار قوة استثنائية في عام كان بالفعل مميزاً لقطاع العقارات في دبي. تعكس أحجام المبيعات باستمرار اتجاهاً واضحاً ومتسقاً للطلب الطبيعي والمستدام مدفوعاً بثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية".
وارتفع حجم مبيعات العقارات في دبي لشهر نوفمبر على مدى السنوات الخمس الماضية من 3800 معاملة (7.4 مليار درهم) في عام 2020 إلى 7000 معاملة (17.9 مليار درهم) في عام 2021، و11100 معاملة (31 مليار درهم) في عام 2022، و12200 معاملة (42.4 مليار درهم) في عام 2023.
وكانت أغلى العقارات الفردية التي بيعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شقة فاخرة في سيكس سينسز ريزيدنسز، نخلة جميرا، والتي بيعت مقابل 130 مليون درهم.
وكانت الأماكن الخمسة الأفضل أداءً في شهر نوفمبر هي:
قرية جميرا الدائرية - 1,528 صفقة بقيمة 1,6 مليار درهم.
دبي مارينا – 838 بقيمة 3.1 مليار درهم
خليج الأعمال - 809 صفقة بقيمة 2.7 مليار درهم
مثلث قرية جميرا – 717 صفقة بقيمة 596.9 مليون درهم
وادي الصفا 5 – 672 صفقة بقيمة 569.9 مليون درهم
وكان مشروع "فيدا ريزيدنسز كلوب بوينت" هو المشروع الأكثر مبيعاً من حيث القيمة في نوفمبر، حيث بيعت 227 شقة مقابل 536.4 مليون درهم. وكان مشروع جرين ريدج هو المشروع الأكثر مبيعاً من الفلل على الخريطة، حيث بيعت 113 وحدة مقابل 374.8 مليون درهم.
وتصدرت "مايا 3" مبيعات الشقق الجاهزة بواقع 103 صفقة بقيمة 52.7 مليون درهم، في حين تصدرت "ماج آي المرحلة الأولى" مبيعات الفلل الجاهزة، مع بيع 14 عقاراً بقيمة 44.1 مليون درهم.
وبشكل عام، تجاوزت المبيعات الأولى من المطورين مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية بنسبة 56% مقابل 44% من حيث الحجم، و52% مقابل 48% من حيث القيمة.
وبما أن العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم تمثل 8% من إجمالي المبيعات، فإن 32% منها جاءت في نطاق أقل من مليون درهم أو 1-2 مليون درهم، و17% بين 2-3 ملايين درهم، و12% بين 3-5 ملايين درهم.