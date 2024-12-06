40 مليار درهم مبيعات العقارات بدبي في نوفمبر

كما واصل متوسط سعر القدم المربع للعقارات ارتفاعه المطرد، حيث ارتفع بنسبة 8.8 في المائة إلى 1497 درهماً مقارنة بـ 1373 درهماً في نوفمبر الماضي، بعد نمو شهري سابق من 923 درهماً في عام 2020، و1115 درهماً في عام 2021، و1310 درهماً في عام 2022.