40 مليار درهم.. قفزة تاريخية في صفقات العقارات بالشارقة

وقالت لمياء الجويعد، رئيسة قسم الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هذا هو أعلى حجم تعاملات منذ عام 2008، حيث من المتوقع أن يجذب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم في عام 2024 مقارنة بـ 103 في عام 2023.