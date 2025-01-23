40 مليار درهم.. قفزة تاريخية في صفقات العقارات بالشارقة
ارتفعت قيمة التعاملات العقارية في الشارقة بنسبة 48% إلى مستوى قياسي بلغ 40 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ 27 مليار درهم في عام 2023 بسبب الطلب المتزايد من المواطنين والعرب والآسيويين.
ويأتي الطلب مدفوعاً بإطلاق مشاريع جديدة، فضلاً عن الاستقرار الذي يوفره سوق العقارات في الإمارة للمستثمرين.
وقالت لمياء الجويعد، رئيسة قسم الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هذا هو أعلى حجم تعاملات منذ عام 2008، حيث من المتوقع أن يجذب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم في عام 2024 مقارنة بـ 103 في عام 2023.
كما ارتفع أيضاً عدد العقارات المتداولة من قبل المستثمرين من مختلف الجنسيات خلال العام الماضي ليصل إلى 45,676 عقاراً، مقارنة بـ 31,229 عقاراً في عام 2023.
وتصدر مواطنو دولة الإمارات قائمة المشترين بقيمة 19.2 مليار درهم، بنسبة 48% من الإجمالي، وبلغت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 2.3 مليار درهم، في حين ارتفعت استثمارات مواطني الدول العربية إلى 7 مليارات درهم، كما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً بلغ نحو 11.5 مليار درهم.
أما من حيث عدد العقارات المتداولة حسب الجنسية، فقد استحوذ الإماراتيون على 30,638 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند وسوريا والعراق ومصر وباكستان.
وكشفت لمياء الجويعد أن قيمة الرهون بلغت 10 مليارات درهم، من خلال 2558 معاملة نفذتها 32 جهة تمويلية، وكانت منطقة مويلح التجارية الأكثر نشاطاً، تليها تلال والخان.
وسجلت الشارقة خلال العام الماضي 14 مشروعاً جديداً سكنياً وتجارياً وصناعياً، بينها 9 مجمعات و5 أبراج، كما تم تداول 20.197 عقاراً ضمن مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال العام 2024.
وعزت لمياء الجويعد ارتفاع الطلب إلى الطلب الكبير على الاستثمار والعيش في الشارقة، والبنية التحتية القوية، وانخفاض التقلبات، وسهولة بيع وشراء العقارات.
وأضافت أن العام الماضي شهد إطلاق 14 مشروعاً ومراحل جديدة من مشاريع سابقة، كما أن القروض العقارية التي بلغت قيمتها 10 مليارات درهم تؤكد أن البنوك تقدر سوق العقارات في الشارقة بشكل كبير وتثق في السوق نظراً لاستقراره.
وأشارت لمياء الجويعد إلى أن سوق العقارات في الإمارة لم يصل بعد إلى ذروته ولا يزال هناك مجال للنمو.
وأضافت أن الدراسات تشير إلى أن المستثمرين يمكنهم توقع عائد إيجاري يتراوح بين ثمانية إلى عشرة في المائة عند شراء العقارات في الإمارة.