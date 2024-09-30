40 ألف وحدة عقارية جديدة بدبي نهاية العام

"من المتوقع أن نشهد نمواً كبيراً في أنشطة التطوير الجديدة عبر العديد من شرائح الأسعار والأحياء السكنية، خاصة فيما يتعلق بالشقق في مناطق مثل جزر دبي، وجميرا جاردن سيتي، ومدينة دبي الملاحية، وموتور سيتي، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير زيادة في تطوير الوحدات العائلية المنفردة، مثل المنازل والفيلات، في مشاريع مثل ذا فالي، وأكريس، وأواسيس، وهيت كانتري كلوب."