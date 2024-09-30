40 ألف وحدة عقارية جديدة بدبي نهاية العام
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي مجموعة قوية من إطلاق المشاريع الجديدة، حيث يوجد ما يقرب من 200 مشروع إضافي في طور التنفيذ من قبل مطورين مختلفين.
"تم إطلاق نحو 86 ألف وحدة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 213.7 مليار درهم. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام قيمة 272 مليار درهم التي سُجلت العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة 'بروبرتي مونيتور' التابعة لشركة 'كافينديش ماكسويل'."
"مع وجود نحو 200 مشروع إضافي في مراحل التخطيط التي يتابعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تستمر الإطلاقات الجديدة في الحفاظ على مستوياتها المرتفعة تاريخياً خلال ما تبقى من عام 2024، مع دخول ما بين 35,000 إلى 40,000 وحدة إضافية إلى سوق البيع على الخريطة."
"من المتوقع أن نشهد نمواً كبيراً في أنشطة التطوير الجديدة عبر العديد من شرائح الأسعار والأحياء السكنية، خاصة فيما يتعلق بالشقق في مناطق مثل جزر دبي، وجميرا جاردن سيتي، ومدينة دبي الملاحية، وموتور سيتي، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير زيادة في تطوير الوحدات العائلية المنفردة، مثل المنازل والفيلات، في مشاريع مثل ذا فالي، وأكريس، وأواسيس، وهيت كانتري كلوب."
"شهدت دبي أيضاً دخول العديد من المطورين الأجانب إلى السوق خلال العامين الماضيين، للاستفادة من الطلب غير المسبوق على العقارات قيد الإنشاء من قِبل السكان والمستثمرين. كما شهدت الأسعار والإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع زيادة عدد سكان الإمارة بشكل كبير، ليصل إلى 3.781 مليون نسمة."
,ارتفع إجمالي حجم معاملات المبيعات في أغسطس بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 16,145 معاملة، وهو ما يمثل ليس فقط أعلى حجم على الإطلاق في أغسطس، ولكن أيضاً ثاني أعلى شهر على الإطلاق بشكل عام.
وقال تقرير شركة "بروبرتي مونيتور": "يواصل هذا الاتجاه المتمثل في تسجيل أشهر قياسية. وفي الواقع، حقق كل شهر في عام 2024 باستثناء شهر أبريل أعلى حجم معاملات له على الإطلاق في الشهر المعني".
وعلى نحو مماثل، واصلت أسعار العقارات ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 1431 درهماً للقدم المربع. وتتجاوز الأسعار الآن 82.4% عن أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان 2009، و16.03% عن ذروتها في سبتمبر/أيلول 2014.
"في ظل غياب أي أحداث اقتصادية أو جيوسياسية عالمية غير متوقعة، من المرجح أن تدعم ظروف السوق الحالية استمرار النمو طوال عام 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 17.7% في أغسطس، مما يمثل 42 شهراً متتالياً من الزيادات السنوية. كما ارتفعت الأسعار سنوياً بنسبة 11.5% في أغسطس 2024 مقارنة بنسبة 10.9% في أغسطس 2023، وفقاً لتقرير "كافنديش ماكسويل".
وقال "زان جوشينكي"، مدير معلومات السوق والأبحاث في كافنديش ماكسويل: "يواصل سوق العقارات في دبي إظهار زخم قوي مع نمو ملحوظ في الأسعار. يشكل الارتفاع في مبيعات المشاريع على المخطط عاملاً رئيسياً في هذا النمو، فيما تعكس أحجام المعاملات المرتفعة ثقة مستدامة لدى المشترين، على الرغم من التراجع المؤقت في نشاط الرهن العقاري."
"بلغ حجم معاملات المبيعات في أغسطس 16,145 معاملة، بزيادة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يوليو 2024. خلال الشهر، كان الانقسام بين معاملات العقود وسندات الملكية لصالح العقود، حيث شكلت تسجيلات العقود 64.8% من إجمالي المعاملات، بزيادة قدرها 6.5% على أساس شهري، وفقاً لما ذكرته الشركة."