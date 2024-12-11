4 مليارات درهم قيمة تداولات العقارات في الشارقة خلال نوفمبر

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن إجمالي المعاملات بلغ 4,606 معاملة، منها 1,522 معاملة بيع، تمثل 33% من إجمالي عدد المعاملات، أما عدد معاملات الرهن، فبلغ 339 معاملة، تمثل 7.4% من إجمالي المعاملات، وبقيمة 668 مليون درهم، فيما بلغ عدد المعاملات المتبقية 2,745 معاملة، تمثل 59.6% من إجمالي عدد المعاملات.