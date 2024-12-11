4 مليارات درهم قيمة تداولات العقارات في الشارقة خلال نوفمبر
سجلت عقارات الشارقة ارتفاعاً في حجم التداولات العقارية خلال نوفمبر 2024، حيث وصلت قيمتها إلى 4 مليارات درهم، وبإجمالي 4,606 صفقة تغطي 20.4 مليون قدم مربعة.
وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن إجمالي المعاملات بلغ 4,606 معاملة، منها 1,522 معاملة بيع، تمثل 33% من إجمالي عدد المعاملات، أما عدد معاملات الرهن، فبلغ 339 معاملة، تمثل 7.4% من إجمالي المعاملات، وبقيمة 668 مليون درهم، فيما بلغ عدد المعاملات المتبقية 2,745 معاملة، تمثل 59.6% من إجمالي عدد المعاملات.
وجرت معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مدن ومناطق الشارقة، وتضمنت هذه العقارات والأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية من حيث نوع العقار، حيث بلغ عدد الأراضي المباعة 925 أرضاً، و322 وحدة أبراجية، و275 وحدة أراضي مبنية.
وسجلت منطقة مويلح التجارية أعلى صفقة عقارية على أرض بقيمة 180 مليون درهم، كما سجلت هذه المنطقة أعلى صفقة رهن على أرض مبنية بقيمة 51 مليون درهم.
وبلغ إجمالي عدد معاملات البيع في الشارقة 977 معاملة، وواصلت منطقة مويلح التجارية تصدر قائمة المناطق من حيث أعلى عدد معاملات بيع مسجلة 161 معاملة، تليها حي حوشي بـ104 معاملات، ومنطقة الخان بـ85 معاملة، ومنطقة أم فنين بـ83 معاملة.
وتصدرت منطقة مويلح التجارية أيضاً حجم التداول بواقع 470.7 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 157.8 مليون درهم، وحي حوشي بـ 104.5 مليون درهم، وأخيراً منطقة الفجيرة بـ 94.6 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي عدد معاملات البيع 509 معاملات، تركزت معظمها في مدينة القاسمية بواقع 473 معاملة، وهي أيضاً أعلى المناطق من حيث حجم التداول بقيمة 334.2 مليون درهم.
وفي مدينة خورفكان، جرت 16 معاملة بيع، وتصدرت منطقة حي الحراي الصناعية القائمة بخمس معاملات، فيما سجلت منطقة البطحاء الرابعة أعلى حجم تداول، وبلغ 5.7 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، سجلت 15 معاملة بيع، وجاءت منطقة سور كلباء التجارية في المرتبة الأولى بواقع 4 معاملات، فيما سجلت منطقة السور 4 أعلى كمية تداول بلغت 3.2 مليون درهم.
وتستمر الشارقة في ترسيخ مكانتها كمركز عقاري حيوي معروف بتنوعه الثقافي والبيئي، مع الحفاظ على طابعها التراثي الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، كما توفر الإمارة بيئة تشريعية تدعم القطاع العقاري وتحفز الاستثمار، وبأسعار تنافسية كبيرة مقارنة بالإمارات الأخرى، ما يجعلها وجهة مثالية للأفراد والعائلات الباحثين عن الأمن والراحة والرفاهية.