32.4% ارتفاع أسعار الفلل في دبي منذ 2021
أظهرت بيانات يوم أمس الاثنين أن القيمة الرأسمالية للفلل في دبي ارتفعت بنسبة 32.4 في المائة منذ العام الماضي، وزادت بنسبة 2.2 في المائة في أكتوبر.
وبحسب تقرير شركة فاليوسترات لسوق العقارات السكنية في دبي لشهر أكتوبر، أصبحت أسعار الفلل في جزر جميرا الآن أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه في عام 2021. وتشمل المناطق الأخرى ذات الأداء الأفضل نخلة جميرا (42.5 في المائة)، ودبي هيلز استيت (33.7 في المائة)، وتلال الإمارات (33.1 في المائة). وشهدت مناطق مودون أدنى مكاسب (17.1 في المائة) ومثلث قرية جميرا، مع بقاء مودون مستقرة للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.7% شهرياً، مع نمو سنوي بنسبة 24.3%. ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام الماضي، ذا جرينز (32.4%)، وديسكفري جاردنز (30.9%)، ونخلة جميرا (29.9%)، وذا فيوز (28.4%). وكانت أقل مكاسب القيمة الرأسمالية في المدينة العالمية (16.8%) ومدينة دبي الرياضية (17.5%).
وفي أكتوبر 2024، ارتفع مؤشر أسعار فاليوسترات بنسبة 1.9 في المائة شهرياً إلى 193.8 نقطة، وهو تباطؤ طفيف عن نمو سبتمبر بنسبة 2.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 28.3 في المائة. وبلغت قيم الفلل 248.5 نقطة، في حين سجلت الشقق 158.1 نقطة، وتم قياس كلا المؤشرين على أساس 100 نقطة اعتباراً من يناير 2021.
ومؤشر أسعار فاليوسترات (VPI) هو مؤشر أسعار يعتمد على التقييم تم إنشاؤه لتمثيل التغيير الدوري في قيم رأس المال وقيم الإيجار التي تشهدها العقارات السكنية والتجارية النموذجية.
وتباطأت وتيرة نمو رأس المال للشهر الثاني على التوالي. وذكر تقرير فاليوسترات أن "المزيد من المجمعات السكنية وصلت إلى الذروة من حيث الأسعار السابقة".
مبيعات العقارات على المخطط
وسجلت تسجيلات العقود للمنازل على المخطط نمواً بنسبة 13.1% شهرياً و 99.7% سنوياً، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع مبيعات المنازل في الشهر الماضي.
كما سجل حجم معاملات بيع المساكن الثانوية الجاهزة نمواً شهرياً بنسبة 11.7% و 30.1% سنوياً. وبالنسبة لمعاملات البيع لمبيعات المنازل الفاخرة، تم تسجيل 21 معاملة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، وتقع في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، والبراري، ودبي هيلز استيت، ومنطقة ديستريكت ون.
لقد وصلت العقارات في دبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية جائحة كوفيد-19. وباعتبارها ملاذاً آمناً رئيسياً وسط الاضطرابات الحالية في المنطقة، فقد تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارة في مواجهة لحالة عدم اليقين العالمية. كما كان تقديم الإقامات طويلة الأجل لمستثمري العقارات والاقتصاد غير النفطي المتنامي من بين العوامل التي جلبت أفضل المواهب إلى دبي، مما أدى إلى زيادة مستمرة في الطلب على العقارات. ولا يرى الخبراء احتمال حدوث أي انخفاض فوري في هذا الطلب.