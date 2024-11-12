32.4% ارتفاع أسعار الفلل في دبي منذ 2021

لقد وصلت العقارات في دبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية جائحة كوفيد-19. وباعتبارها ملاذاً آمناً رئيسياً وسط الاضطرابات الحالية في المنطقة، فقد تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارة في مواجهة لحالة عدم اليقين العالمية. كما كان تقديم الإقامات طويلة الأجل لمستثمري العقارات والاقتصاد غير النفطي المتنامي من بين العوامل التي جلبت أفضل المواهب إلى دبي، مما أدى إلى زيادة مستمرة في الطلب على العقارات. ولا يرى الخبراء احتمال حدوث أي انخفاض فوري في هذا الطلب.