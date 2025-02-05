31 مليار درهم نمو سوق العقارات الصحية في الإمارات بحلول عام 2027
أصبحت الصحة والعافية مصطلحاً شائعاً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في سوق العقارات السكنية، ما يجذب استثمارات ضخمة من المطورين.
وبحسب دراسة أجراها أحد المطورين الرئيسيين في الشارقة، فإن سوق العقارات السكنية الصحية في الإمارات العربية المتحدة وحدها سوف تنمو من 137 مليون دولار (503 مليون درهم) في عام 2024 إلى ما يقرب من 8.4 مليار دولار (31 مليار درهم) بحلول عام 2027.
"تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات السكنية الصحية بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2027. وقالت "روزا بيرو"، مديرة تطوير الأعمال ورئيسة قسم الأبحاث في أرادا: "لا تستهدف هذه المنازل الأثرياء فحسب، بل تلبي العديد من المشاريع احتياجات الأسر ذات الدخل المتوسط التي تبحث عن منازل توفر أسلوب حياة أكثر صحة دون إنفاق الكثير من المال".
وقالت إن ارتفاع عدد المشاريع السكنية التي تركز على العافية، وخاصة في دبي، أصبح واضحاً بالفعل، حيث من المتوقع أن يتجاوز العرض 16 ألف وحدة بحلول عام 2030.
وقد ركز جميع المطورين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إعمار، والدار، وداماك، والدانوب العقارية، والنخيل، وصبحا، وميراس، وعزيزي، وسمانا للتطوير، بقوة على عناصر الصحة في مشاريعهم.
وأشارت بيرو إلى أن العقارات المخصصة للعافية من المتوقع أن تكون فئة الأصول العقارية المزدهرة التالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت: "إن العقارات المخصصة للعافية ليست مجرد اتجاه؛ بل هي تطور ضروري لكيفية تفكيرنا في المكان والطريقة التي نعيش بها. ومع انتقالنا إلى مستقبل حيث يتم إعطاء الأولوية للصحة والرفاهية بشكل متزايد، فإن العقارات المخصصة للعافية ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مجتمعات أكثر صحة وسعادة. وينبغي للمطورين والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء أن ينتبهوا إلى هذا - فهذا هو مستقبل العقارات".
لقد تجاوز الإنفاق المرتبط بالعافية على مستوى العالم بالفعل 3.7 تريليون دولار، وهذا الرقم يتزايد بشكل كبير.
"سواء كان الأمر يتعلق باللياقة البدنية، أو الأطعمة العضوية، أو خدمات الصحة العقلية، فإن المستهلكين يستثمرون أكثر في صحتهم ورفاهيتهم، وقد لاحظ مطورو العقارات ذلك."
وأضافت أن الوباء غيّر طريقة عيش الناس وعملهم. وقالت: "مع شيوع العمل عن بُعد، بدأ العديد من سكان المناطق الحضرية في الابتعاد عن المدن المزدحمة والمُلوثة بحثًا عن بيئات أكثر شمولاً. وأصبحت المنازل التي تعطي الأولوية للعافية - من خلال الضوء الطبيعي أو المساحات الخضراء أو جودة الهواء - مرغوبة بشكل خاص".
وأضافت بيرو أن المطورين يعطون الأولوية للمواد المستوردة محليًا والحدائق المجتمعية وحتى المناظر الطبيعية الصالحة للأكل. "تضمن هذه الابتكارات أن دور العافية ليست وظيفية فحسب، بل إنها تثري أيضًا حياة سكانها".
وأشارت إلى أن هذا القطاع الفرعي المتنامي يعطي الأولوية للصحة والرفاهية من خلال تصميماته ووسائل الراحة والتخطيط المجتمعي. وأضافت مديرة تطوير الأعمال ورئيسة قسم الأبحاث في أرادا: "من الهندسة المعمارية المستدامة إلى التصميمات الحيوية التي تدمج الطبيعة، يهدف هذا الاتجاه إلى بناء بيئات تدعم الأبعاد الأساسية الستة للعافية: الاجتماعية والجسدية والمهنية والعاطفية والروحية والفكرية".