31 مليار درهم نمو سوق العقارات الصحية في الإمارات بحلول عام 2027

"تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات السكنية الصحية بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2027. وقالت "روزا بيرو"، مديرة تطوير الأعمال ورئيسة قسم الأبحاث في أرادا: "لا تستهدف هذه المنازل الأثرياء فحسب، بل تلبي العديد من المشاريع احتياجات الأسر ذات الدخل المتوسط التي تبحث عن منازل توفر أسلوب حياة أكثر صحة دون إنفاق الكثير من المال".