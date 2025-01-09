31% ارتفاع مبيعات العقارات السكنية في دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دوبيزل" ومجموعة "دوبيزل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "حيدر علي خان": "لقد تجاوز سوق العقارات في دبي نفسه حقاً، حيث وصل إلى آفاق جديدة في عام 2024، مع أكثر من 500 مليار درهم في الأعمال بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024. من الواضح أن هذا النمو الهائل مدفوع بالمبادرات الاستباقية للحكومة بما في ذلك عروض العقارات المعدلة وتوسيع مناطق التملك الحر. وبالنظر إلى التقدم الاقتصادي القوي في دبي والإعلان عن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو دبي الخط الأزرق ومطار آل مكتوم، فمن غير المرجح أن يتباطأ هذا الزخم في أي وقت قريب. الطلب على العقارات في أعلى مستوياته على الإطلاق مع إظهار قطاع العقارات قيد الإنشاء على وجه الخصوص اهتماماً غير مسبوق. وبصفتنا منصة العقارات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، فإننا في "دوبيزل" نظل ملتزمين بدعم هذا النمو من خلال تقديم قوائم شاملة لتطورات العقارات قيد الإنشاء "بما في ذلك" العقارات التي تم التحقق منها "عبر جميع القطاعات - بأسعار معقولة ومتوسطة المستوى وفاخرة. ونحن في "دوبيزل" فخورون بتعزيز هذا النمو مع تمكين الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة".