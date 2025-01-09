31% ارتفاع مبيعات العقارات السكنية في دبي
ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 31% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 لتصل إلى 232 مليار درهم، وفقاً لتقرير صدر أمس الأربعاء.
أكد تقرير نشرته شركة "إسباس" العقارية على عام استثنائي من النمو في القطاع. فقد تفوق سوق العقارات قيد الإنشاء بشكل كبير على السوق الثانوية من حيث القيمة والحجم. حيث بلغ عدد مبيعات البيع على الخارطة 61,435 (بزيادة 74% على أساس سنوي) ممّا دفع القيمة إلى 127 مليار درهم (بزيادة 51% على أساس سنوي)، بالإضافة إلى سوق ثانوية قوية جمعت 32,487 معاملة (بزيادة 15% على أساس سنوي).
وتدعم شهية المستثمرين النمو السكاني المستمر في دبي، ممّا أدى إلى نشاط استثنائي مرتفع في سوق العقارات قيد الإنشاء، حيث يشكل سوق العقارات قيد الإنشاء الآن المزيد من المعاملات الإجمالية في النصف الثاني من العام - 65 في المائة مقارنة بـ 61 في المائة في النصف الأول.
وارتفعت الأسعار المتوسطة في 19 من أصل 20 مجمعاً سكنياً تم تتبعها، فضلاً عن 10 من أصل 11 مجمعاً سكنياً. ونتيجة للطلب المرتفع وانخفاض التوافر في أعقاب تحوّل العديد من المستأجرين إلى ملاك منازل، شهدت العقارات في سبرينغز (+26%)، وجميرا بارك (+23%)، وتاون سكوير (+21%) والعديد من المجمعات السكنية الأخرى زيادات ملحوظة في الأسعار.
وقد أثرت عمليات التجديد الواسعة التي قام بها المطورون وعروض الفلل الفاخرة الجديدة في جزر جميرا (+26%) وعقارات جميرا للجولف (+35%) ودبي هيلز (+27%) بشكل أكبر على متوسط أسعار المبيعات في الأحياء الراسخة، في حين تحصل الأحياء الأحدث مثل الفرجان (+26%) على دفعة من المشترين الباحثين عن القيمة بعد أن تم رفع أسعارها في الأحياء المجاورة. ووفقاً لبيانات "إسباس" العقارية، ارتفعت نسبة العملاء المحتملين للرهن العقاري بنسبة 111% على أساس سنوي، ممّا يسهل المعاملات حيث يضع السكان جذوراً طويلة الأمد في دبي.
وتشهد الأحياء السكنية الأحدث أيضاً ارتفاعاً في أحجام المعاملات إلى جانب ارتفاع أسعار المبيعات. وشهدت "إعمار بيتشفرونت" ارتفاعاً بنسبة 34% في حجم المعاملات حيث تم تسليم المباني إلى ملاك جدد. وبالمثل، سجلت قرية جميرا الدائرية زيادة (28%) في المعاملات، مدفوعة بالتوسع المستمر في المنطقة وتدفق المشاريع الجديدة والمقيمين. والجدير بالذكر أنه تم إكمال 24 مشروعاً جديداً في قرية جميرا الدائرية وحدها في عام 2024، ممّا أدى إلى زيادة نموها.
ويدخل العديد من السكان الجدد إلى سوق الطلب جنباً إلى جنب مع السكان القدامى، حيث ارتفع النمو السكاني بنسبة 65% في السنوات العشر الماضية و10% في السنوات الثلاث الماضية. ويعكس التقرير تحولاً في التركيبة السكانية البارزة للمشترين، حيث أن ستة من أكبر عشر جنسيات مشترين في "إسباس" من دول أوروبا الغربية.
وقال "جون ليونز"، المدير العام لشركة "إسباس" العقارية: "تحتل أربع من هذه الدول مرتبة بين العشرة الأوائل على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ممّا يؤكد سمعة دبي المتنامية كمركز جذب للثروات العالمية. ويعكس هذا الاتجاه جاذبية دبي المستدامة بعد الكورونا للمشترين الأوروبيين الذين ينجذبون إلى نمط الحياة الاستثنائي في المدينة والأمان والعائدات القوية على الاستثمار الرأسمالي".
ويتوقع التقرير مزيداً من النمو السكاني إلى جانب المعروض من العقارات الجديدة قيد الإنشاء، والتي تضم حوالي 80% من الشقق، ممّا يوضح مدى اعتماد المدينة على الإطلاقات الجديدة لمواكبة الطلب. ووفقاً لموقع "بروبرتي مونيتور"، تم إطلاق مشروع عقاري جديد كل 18 ساعة في الربع الأول من عام 2024.
وفي النصف الثاني من عام 2024، مثّل حجم مبيعات العقارات قيد الإنشاء 65% من المعاملات وبلغت قيمتها 127 مليار درهم.
وفي 20 مجمعاً من الفلل والمنازل التي تم تتبعها، انخفضت المعاملات بنسبة 9%، في حين شهدت 19 من أصل 20 مجمعاً زيادات مستمرة في أسعار المبيعات، بقيادة عقارات جميرا للجولف (+35%)، والمرابع العربية (+27%)، ودبي هيلز (+27%).
وفي مبيعات الشقق، شهد حجم المعاملات ارتفاعاً مستمراً (+12%) بسبب زيادة التوافر وتقلب الأسعار، مع زيادة الأسعار أيضاً في 10 من الأحياء الـ11 التي تم تتبعها.
وارتفع عدد مشاهدات "إسباس" بنسبة 30% إلى 8486 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023، مع ارتفاع تسجيلات المشترين بنسبة 10%.
انخفاض حجم الإيجار
وفي سوق الإيجارات، استمرت الإيجارات المتوسطة في الارتفاع في معظم الأحياء. وذكر تقرير "إسباس" أن: "أسعار الإيجار المرتفعة، والمعروض المحدود من الإيجارات، ومنتجات الرهن العقاري بأسعار معقولة، والنمو السكاني المستمر، تشجع العديد من المستأجرين على اختيار امتلاك المساكن إذا كانوا في وضع مالي يسمح لهم بذلك".
ورغم انخفاض معاملات تأجير الفلل والمنازل بنسبة 14%، انخفض حجم إيجارات الشقق بنسبة 6% - وهو انخفاض أقل دراماتيكية بسبب استكمال بناء المباني الجديدة في الأحياء مثل "إعمار بيتشفرونت" (98%).
العقارات الفاخرة
وفي الوقت نفسه، وفقاً لبيانات منصة "دوبيزل" للإعلانات المبوبة، عزّزت دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا مكانتها كأفضل ثلاث مناطق رائدة لشراء الشقق الفاخرة في دبي لعام 2024. ويعزى ارتفاع جاذبيتها إلى قربها من المعالم والوجهات السياحية البارزة.
برزت منطقة دبي مارينا كخيار مفضل لشراء واستئجار الشقق الفاخرة، حيث وصل متوسط سعر البيع في هذه المنطقة ذات الطلب المرتفع إلى 2.55 مليون درهم، بينما سجل الإيجار السنوي 145 ألف درهم، وفقاً لاتجاهات البحث على "دوبيزل".
وحافظت منطقة دبي هيلز استيت على مكانتها كأفضل منطقة لشراء الفلل الفاخرة، بمتوسط سعر بيع بلغ 16.07 مليون درهم، ومن ناحية أخرى، أصبحت البرشاء الخيار الأول بين المستأجرين، حيث بلغ متوسط الإيجار 436 ألف درهم.
وسجل مشروع البراري أعلى عائد على الاستثمار في الفلل الفاخرة بنسبة 7.39%، في حين تصدر مشروع "جرين كوميونيتي" فئة الشقق الفاخرة بعائد استثمار ملحوظ بلغ 8.48% لعام 2024.
حصلت قرية جميرا الدائرية على المركز الأول في شراء وتأجير الشقق متوسطة المستوى، بمتوسط سعر بيع بلغ 1.12 مليون درهم وإيجار سنوي قدره 78 ألف درهم.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "دوبيزل" ومجموعة "دوبيزل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "حيدر علي خان": "لقد تجاوز سوق العقارات في دبي نفسه حقاً، حيث وصل إلى آفاق جديدة في عام 2024، مع أكثر من 500 مليار درهم في الأعمال بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024. من الواضح أن هذا النمو الهائل مدفوع بالمبادرات الاستباقية للحكومة بما في ذلك عروض العقارات المعدلة وتوسيع مناطق التملك الحر. وبالنظر إلى التقدم الاقتصادي القوي في دبي والإعلان عن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو دبي الخط الأزرق ومطار آل مكتوم، فمن غير المرجح أن يتباطأ هذا الزخم في أي وقت قريب. الطلب على العقارات في أعلى مستوياته على الإطلاق مع إظهار قطاع العقارات قيد الإنشاء على وجه الخصوص اهتماماً غير مسبوق. وبصفتنا منصة العقارات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، فإننا في "دوبيزل" نظل ملتزمين بدعم هذا النمو من خلال تقديم قوائم شاملة لتطورات العقارات قيد الإنشاء "بما في ذلك" العقارات التي تم التحقق منها "عبر جميع القطاعات - بأسعار معقولة ومتوسطة المستوى وفاخرة. ونحن في "دوبيزل" فخورون بتعزيز هذا النمو مع تمكين الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة".